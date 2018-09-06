俄羅斯國民免簽 張學舜：101將招待踩線團

（中央社記者朱則瑋台北6日電）外交部試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施，看好潛在商機，甫於3日上任的台北101董事長張學舜今天說，將透過建教合作引入俄語翻譯人員，協助觀光局接待俄羅斯踩線團，行銷台灣。



外交部今天宣布，為進一步推廣國內觀光、提升台俄之間的經貿投資關係，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施，屆時視成效決定是否繼續辦理。



依觀光局政策分析報告統計，目前國人訪俄每年約1至2萬人，來台俄人則接近1萬。靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，參照新政府推動新南向的經驗，未來新北向觀光的目標，可以設定2年內達到10萬人次、5至10年內達50萬人次目標。



甫於3日上任、台北101董事長張學舜今天下午首次面對媒體，非常看好新北向觀光商機，他說，俄羅斯對台灣認識不深，他之前在圓山擔任董座時，曾接待俄羅斯代表團成員，對方對台灣讚不絕口，認為台灣治安好，晚上想去哪都沒問題、且人民又熱情，非常適合觀光旅遊。



張學舜表示，俄羅斯、日韓、大陸東北等高緯度地區，在冬天時非常寒冷，台灣相對來說天氣溫暖，很適合發展冬季旅遊及慢活行程，他估算，從這些地方搭飛機到台北的潛在旅客多達5億人，商機非常龐大。



為了吸引俄羅斯觀光客來台，台北101也計畫找政治大學等有俄羅斯語科系的學校合作，引入翻譯人員。



從10月6日開始，陸續會有4個俄羅斯踩線團來台，其中包含當地媒體等，期間也會到101參訪。張學舜說，俄羅斯中高端消費群旅客潛力強，也很愛買精品，101會把握機會好好行銷，把101及台灣的美食介紹給俄羅斯；未來也會視這次踩線團的狀況，調整101整體行銷策略，藉此吸引更多俄羅斯觀光客。



對於未來台北101願景，張學舜指出，他從古典元素濃厚的圓山大飯店，來到現代感十足的台北101，好像「從古典走到現代」，希望未來可加強101人文、藝術及時尚等元素，並開發更多元的國際觀光旅客。



台北金融大樓股份有限公司（台北101）9月3日召開股東臨時會辦理第8屆董監事選舉，全體董事無異議通過由原任圓山大飯店董事長張學舜接任101董座，以及張振亞續任總經理。（編輯：林孟汝）1070906