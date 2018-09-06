中鼎今年新簽標案金額有機會挑戰新高

（中央社記者潘智義台北6日電）中鼎工程今天在法人說明會表示，上半年新簽約標案逾新台幣600億元，今年全年新簽標案可望挑戰2015年的858億元歷史紀錄。



中鼎說，今年新簽約工程包括多個電廠工程，施工期約在3至7年，比先前標案工期動輒7、8年以上，今年新案挹注獲利較快。



中鼎說，上半年主要得標案件包括台灣的台中發電廠1至10號機供煤系統改善統包工程、台北捷運萬大線機電系統第一期統包工程；泰國PTT集團天然氣接收站統包工程、印度Adani集團天然氣接收站統包工程。



另外，上半年大型標案還有中國大陸富士康集團薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）高階無塵室統包工程、美國跨國性合資石化廠統包工程、新加坡某美國石油公司煉油廠前端設計工作、某中東石油公司石化廠前端設計工作。



中鼎表示，以往海外工程標案競爭對手主要是日、韓兩國，近來歐美工程業者主動與中鼎合作，因此順利取得不少國際標案。



中鼎指出，上半年營收分布以台灣的37%最高，其次為東南亞的32%、中東的24%、中國大陸5%、美國2%。以產業分，煉油石化工程占51%、電力占22%、環境工程占11%、交通占6%、一般工業6%、其他4%。（編輯：陸倩瑤）1070906