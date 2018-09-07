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亞幣匯率衝擊 宏碁3招突圍拚成長

發稿時間：2018/09/07 07:52

最新更新：2018/09/07 07:52

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（中央社記者吳家豪台北7日電）亞洲貨幣匯率波動大，侵蝕電腦品牌廠業績。宏碁透過品牌活動、電競聯盟大賽加強宣傳形象，力拚亞太電競營收全年成長100%；另建立亞太商用團隊，朝全年市占45%邁進。

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠受訪表示，亞洲貨幣從去年第4季底到今年上半年對宏碁業績影響蠻大，因為匯率貶值幅度多則8%到9%、少則4%到5%，「亞洲貨幣幾乎全面倒」，宏碁進貨成本跟著提高，卻不見得能轉嫁。

侯知遠說，所幸宏碁上半年已經挺過來，用Acer Day品牌行銷活動、Predator League電競聯盟大賽去突圍，主打年輕、科技、時尚3個活潑新元素，讓大家更喜歡買宏碁產品；這一兩年來宏碁在東南亞的品牌形象經營得還不錯，因此亞太區今年上半年營收年增超過10%。

今年7月宏碁啟動Acer Day活動後，亞太區7月營收年增12%，侯知遠看好第3季亞太區營收將成長雙位數百分比（10%以上），但仍面臨一些不確定因素，例如處理器供應等。為反映零組件成本上揚，宏碁在亞太區從去年開始陸續利用新產品上市時調整價格，至少有3、4個國家漲價，但並非全面性調整。

侯知遠指出，宏碁亞太區電競營收今年上半年成長150%，最大動能來自印度、泰國及馬來西亞；下半年受個人電腦（PC）產業整體景氣影響，亞太區成長恐放緩，但電競營收應該能成長50%到60%，目標全年電競營收成長100%。

針對商用市場，侯知遠表示，宏碁會保持積極，亞太各國已有幾項計畫，例如建立商用團隊、標案系統，加上Acer Academy（宏碁學院平台）發揮效益，現在要更進一步把宏碁在消費市場做得不錯的品牌新元素導入商用市場，找出更明確的商用市場定位。

侯知遠透露，今年上半年宏碁亞太區商用營收年增14%，商用市占約42%，今年全年將朝向市占45%努力，不排除上看50%，主要動能包括超級電腦、資源分享運算（VDI）解決方案等。（編輯：黃國倫）1070907

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