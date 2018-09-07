利空頻傳美光大跌 記憶體股價紛創1年多新低

（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體市場利空頻傳，國內外記憶體廠股價同步面臨沉重修正壓力，美光(Micron)6日股價慘跌9.87%，包括南亞科、華邦電與旺宏今天股價則同創1年多新低價。



記憶體市場近期利空不斷，美系外資出具報告指出，動態隨機存取記憶體(DRAM)庫存不斷上升，客戶減少採購量，第3季價格將僅持平表現，DRAM產業反轉將較預期來的早。



外資也指出，編碼型快閃記憶體(NOR Flash)價格下滑明確，並同步下修南亞科與華邦電獲利預估與目標價。



美光預期第3季儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格恐將下滑，並有分析師認為，下半年包括蘋果(Apple)與中國大陸智慧手機供應鏈出貨量恐將疲弱，將連帶影響NAND Flash供過於求情況惡化。



美光在市場賣壓出籠下，6日股價表現疲弱，收跌4.89美元，跌幅達9.87%。南亞科等記憶體族群今天股價也紛紛重挫，南亞科股價一度達新台幣59元，跌4.6元，跌幅達7.23%，並創1年多來新低價。



華邦電股價一度達14.7元，跌1.25元，跌幅7.83%，並為17個月來新低價；旺宏股價一度達28.4元，跌2.7元，跌幅8.68%，創減資後新低價。（編輯：黃國倫）1070907