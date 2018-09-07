台塑四寶8月營收旺看好Q4 股價小跌

（中央社記者韋樞台北7日電）台塑四寶8月營收交出亮麗成績單，受惠原油價漲，產品價跟漲，台塑化營收近700億元，年增31%。四寶均看好第4季旺季營運，惟美中貿易戰不確定性高，四寶股價今天均小跌。



台塑化8月合併營收新台幣698.7億元，月增11.4%，年增30.8%，累計前8月合併營收5069.95億，年增25.3%為四寶最多。四寶合計8月營收1557.34億元，月增7.4%，年增21.9%。四寶累計前8月營收1兆1590.51億元，年增19.6%。



台塑四寶均看好第4季營運，主要是第4季有歐美的耶誕節和大陸雙十一光棍節電商購物加持，同時開工率高、歲修廠少，只是美中貿易戰仍為最大不確定因素。



台塑董事長林健男說，第4季台塑只有4個廠歲修定檢，大幅少於第3季的13個廠，開工率達92%，高於第3季的89%；台化副董事長洪福源也說，台化第4季各工廠沒有歲修定檢，可以全數開工。



由於美中貿易戰是未來第4季最大的不確定性因素。林健男說，台塑的客戶們未來在大陸的生產基地將移轉到越南、孟加拉和印尼等三個國家，台塑在這些國家均已加緊倉儲庫存布局。



台塑四寶營收亮麗，但股價卻普遍小跌，跌幅介於0.89%至1.42%之間。台塑盤中最低110.5元，跌幅0.9%；南亞盤中最低82.8元，跌幅1.42%；台化盤中最低118元，跌幅1.25%；台塑化盤中最低122.5元，跌幅1.21%。（編輯：黃國倫）1070907