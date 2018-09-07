美商界最後努力 盼川普別再加中國關稅

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）包括思科、惠普在內的部分美國知名科技大廠和零售業者做出最後努力，盼說服總統川普收回成命，不要再額外對2000億美元的中國貨品加徵關稅。



彭博報導，美國政府打算向從單車、棒球手套到數位相機在內的各種貨品加徵關稅，今天是民眾表達意見的最後期限。川普最快可能明天宣布加徵關稅的決定。



思科系統公司（Cisco Systems Inc.）、惠普公司（HP）及其他科技廠商今天致函給美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），促請美國政府不要再加徵更多關稅。業者們表示，政府對電信網絡設備增加關稅，會提高取得網際網路的成本，並延緩下一代無線技術推出。



全美零售聯盟（National Retail Federation）與150個相關團體在另一封給萊特海澤的信裡也指出，製造業與中小企業尤其無法適應，且美國先前對500億美元中國貨品加徵關稅，也沒能逼中方讓步。他們表示，川普政府應停止進一步關稅行動，再透過談判與中國達成貿易協議。



在美國祭出第一輪關稅約2個月以來，世界兩個最大經濟體的美中發生貿易衝突，目前看不到緩和跡象，緩解緊張局勢的談判也已停頓。國際貨幣基金（IMF）已警告，貿易戰會危害到正處多年來最強勁的全球成長。



景順集團（Invesco Ltd）的首席全球市場策略師胡伯（Kristina Hooper）表示，到某個時間點，這些關稅就會開始傷到美國的公司行號。景順集團管理9880億美元相關投資資產。



胡伯說：「若繼續目前的軌跡，我確信我們將經歷某種後果，雖然要了解會有什麼後座力得花多點時間，但美國不會毫髮無傷。」（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1070907