中保智慧樓管取代駐衛警 客戶將破5.7萬戶

（中央社記者潘智義台北7日電）中興保全今天表示，推出智慧樓管聯網服務，取代部分傳統駐衛警人力，維持客戶關係，並看好智慧防災業務未來成長，這些在今年前8月的營收已看得到成績。



中保公布8月合併營收為新台幣11.50億元，較去年同期成長5%。今年1至8月合併營收87.93億元，較去年度同期增加1.73億元，成長2%。



中保表示，1至8月合併營收較去年同期成長的1.73億元當中，約有1億元來自智慧防災。



中保指出，上半年營收較去年同期成長2.7%，營業利益年成長17.21%，稅前淨利達11.96億元。



中保說，因最低工資、時薪及勞健保又將上調，多數社區、辦公大樓用戶為了減少營運成本衝擊，開始找尋簡化人力的解套方式。因此中保從去年底即開始布局，推出「中保無限＋智慧樓管方案」，透過物聯網服務系統，取代傳統駐衛警的人力。



中保指出，智慧樓管方案推出後，客戶數穩定成長，目前即將突破5.7萬戶。



中保集團表示，因應全球天氣異常，暴雨所帶來的水害與土石流，以及地震造成設備、設施與建物的破壞，特別看好智慧災防的需求，中保集團在去年成立中保防災公司，營業項目含地震預警系統、水情監測系統、橋梁監測系統、建物結構體監測系統及邊坡監測系統等。



隨著民眾災害預防管理觀念逐漸成熟，中保統計，智慧防災業務今年1至8月營收雖只貢獻集團1.64%，但較去年大幅成長272.52%，看好未來幾年再大幅成長。



中保說，負責停車場業務的國雲樓管及國雲保全，今年均有亮麗的表現。國雲樓管近日在新北市路邊停車場，因舊約到期重新啟標，每月營收將可增加300萬元。南部國雲保全的停車場營收至8月也成長36.64%，下半年的成長更大。未來兩家子公司均朝智慧停車場業務規劃，將可帶來更高的獲利。（編輯：蘇志宗）1070907