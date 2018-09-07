KKR擬買榮化 李謀偉家族持控股公司45%股權

（中央社記者潘智義台北7日電）李長榮化學工業今天表示，國際投資機構KKR擬透過旗下Carlton在台子公司收購榮化100%股權，大股東李謀偉及其家族將出售榮化持股，並投資Carlton上層公司45%股權。



財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心日前公開提醒投資人，榮化預計於9月10日召開臨時股東會，討論與國際投資機構KKR的孫公司（即Carlton公司台灣子公司）進行股份轉換案，要求榮化及其獨立董事宜進一步查明大股東李謀偉及其家族未來認購Carlton上層公司股份具體名單、持股比率及認股價格，促使相關資訊公開透明，以供股東考慮判斷。



對此，榮化今天除提出李謀偉及家族預計投資比例，也表示，KKR及李氏家族為投資Carlton之上層控股公司，必須先自行籌措資金；並承擔未來榮化公司下市後，股份無流動性、5年內無法發放股利，及榮化公司是否可以轉型成功的風險。



榮化在7月22日宣布，KKR將由旗下公司Carlton，透過其100%持股的台灣子公司，依企業併購法規定與榮化進行股份轉換。Carlton預計支付榮化股東每股新台幣56元現金（扣除配息2.9元後為53.1元），換取榮化100%股份。



榮化表示，李謀偉及家族成員或旗下公司，包括李長榮實業股份有限公司、李城企業股份有限公司、士華投資公司、華南銀行受託李謀偉信託專戶、李謀偉及楊賽芬）目前初步規劃擬自行或透過另行設立境內或境外公司投資並持有Carlton的上層控股公司45%股權。



榮化解釋，李謀偉及家族成員公司為投資Carlton上層控股公司，必須先自行籌措資金，在榮化公司股東會決議通過、且經相關主管機關核准股份轉換後、榮化公司董事會決議股份轉換基準日之前，以與KKR相同投資條件，注資於Carlton上層控股公司。



未來，KKR將與李氏家族以453.69億元的交易金額，向榮化股東取得100%股權，其資金來源初步規劃包括8.7億美元（約新台幣267.71億元）銀行融資、KKR與李氏家族自有資金共6.5億美元（約為新台幣200億元）。



Carlton上層控股公司預計發行2億股，KKR與李氏家族將同樣以每股金額約新台幣100元認購，以李氏家族取得Carlton上層控股公司45%股份計算，李氏家族必須於股份轉換基準日前挹注約2.9億美元（約新台幣89.25億元）股本，並與KKR依持股比例共同負擔8.7億美元（約新台幣267.75億元）融資及相關費用。



李謀偉及各家族成員預計將按其現持有榮化公司股權比例，持有Carlton上層控股公司，其暫定股權比例為李長榮實業股份有限公司15.89%、李城企業股份有限公司15.80%、士華投資股份有限公司3.74%、華南商業銀行受託李謀偉信託財產專戶7.97%、楊賽芬1.33%、李謀偉0.27%。（編輯：林孟汝）1070907