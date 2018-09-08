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新興市場貨幣危機四伏 逢低留意優質商品

發稿時間：2018/09/08 08:53

最新更新：2018/09/08 09:42

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美國日前公布第二季經濟成長率（季增年率）4.2%，創2014年以來最快增速，美國經濟持續復甦，美元走強已是普遍共識。（中央社檔案照片）美國日前公布第二季經濟成長率（季增年率）4.2%，創2014年以來最快增速，美國經濟持續復甦，美元走強已是普遍共識。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北8日電）貨幣危機籠罩新興市場，投資人轉而擁抱美元商品避險。但金融界人士直言，這波新興市場貨幣重貶也有「空頭炒作」成分在，部分被錯殺的新興市場國家貨幣，長線來看反而是買點。

美國日前公布第二季經濟成長率（季增年率）4.2%，創2014年以來最快增速，美國經濟持續復甦，激發市場對美國加速升息的預期，美元走強已是普遍共識，但新興市場國家的龐大債務問題，被外界擴大檢視，加上全球貿易戰陰影未除，以及美國對土耳其、伊朗等國實施經濟制裁，脆弱的經濟體質成為新興國家貨幣崩跌的主因。

值此貨幣市場震盪加劇時期，投資機構建議，投資人應該檢視自身的資產配置，減持新興市場資產，轉向相對穩健的美元商品。

其中，匯豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，觀察全球經濟基本面，仍是美元「一支獨秀」，可望一路強勢到明年中，相較英鎊受英國脫歐議題影響，澳幣也因央行延後升息而趨弱，這時投入相對穩定的美元資產，可說是保全財富的優先選擇。

不過，王金生也認為，即便美元被看好，但投資最忌諱「重壓」在單一貨幣，他建議可以透過分散投資，將部分資金轉入經濟表現不錯的經濟體，藉以分散風險。

星展銀行也抱持相同看法。星展銀行投資長辦公室指出，與南非及拉丁美洲等地區相比，亞洲貨幣與股市表現相對平穩，經濟基本面也相對穩健，尤其是擁有穩健的資產負債表和財政平衡的國家，例如中國和新加坡，都是可以考慮分散投資的對象。

兆豐銀行主管則表示，這波新興市場貨幣重貶，雖然與土耳其、阿根廷等國的債務危機有關，但之所以引發連鎖反應，主要還是因為空頭炒作，許多新興市場國家的經濟體質並沒有那麼差，尤其是東歐、南美以外的國家。

他建議，投資人可以深入觀察新興國家的經濟基本面，找出哪些是屬於被「錯殺」的對象，「目前可以暫避其鋒，但如果從長線投資的觀點來看，好買點反而快要浮現」。（編輯：林孟汝／張均懋）1070908

延伸閱讀》新興市場貨幣貶 學者：人民幣7元防線是指標

延伸閱讀》新興市場國家三高一低 美國升息引爆危機

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