新興市場國家三高一低 美國升息引爆危機

今年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾7成，即便土耳其透過各種措施盼能止血，仍徒勞無功。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者邱柏勝台北8日電）新興市場貨幣危機蔓延，象徵全球資金派對即將終結。由於新興市場國家普遍具備高通膨、高外債、高赤字與低外匯存底現象，當美國升息、美元轉強，脆弱的經濟體質立刻浮上檯面。
今年以來，土耳其里拉兌美元重貶逾7成，阿根廷披索兌美元貶幅更超過一倍；即便土耳其與阿根廷政府透過各種措施，阿根廷央行更將利率上調至60%的全球最高水準，盼能止血，但仍徒勞無功。
土耳其里拉、阿根廷披索的重貶，有如「病毒傳染」般迅速蔓延至新興市場國家，包括俄羅斯盧布、印度盧比、印尼盾、巴西里爾及南非幣等，都出現重貶態勢，也令外界擔憂，這波新興市場貨幣危機，是否進一步演變成全球金融風暴。
外匯交易員表示，新興市場國家普遍存有「三高一低」現象，亦即高通膨、高外債、高赤字，以及低外匯存底。2008年金融海嘯後，美國為挽救經濟，實施量化寬鬆政策，將利率維持在低水平，因此新興市場國家「借錢便宜又容易」，紛紛大量舉債，雖然帶來經濟成長，也埋下後來債務危機的種子。
美國升息 新興市場國家債務引爆導火線
後來，美國經濟開始復甦，聯準會（Fed）宣布縮減資產負債表並啟動升息循環，美元隨之走強，而這些大量舉債的新興市場國家，投資人開始懷疑它們孱弱的財政狀況，是否足以償還龐大的外債，所以「先跑為妙」。當投資人抽腿，而這些國家又因外匯存底不足，難以維持匯率穩定，貨幣就出現重貶。
然而，台灣央行與匯銀人士仍抱持相對樂觀的態度，認為新興市場貨幣危機不至於演變成2008年金融海嘯、或2010年歐債危機的情況，主因在於新興市場國家與歐美國家的經濟體質，有著根本上的不同。
央行主管認為，金融海嘯源自美國，而歐債危機來自歐元區，這兩個地區的GDP就占了全球超過一半。新興市場個別國家的經濟規模小，雖有可能產生區域性風險，但應該不至於演變成全球性的金融危機。尤其目前美國經濟表現不錯，歐洲經濟也相對穩定，「除非美國發生科技股泡沫，或是經濟突然急轉直下，才必須關注」。
「影響不大啦！」匯銀人士說，觀察這次新興市場貨幣危機，其中一個「震央」阿根廷，由於位處南美，也非主要經濟體，更是債務危機的「慣犯」，其實早已「沒人想管」。不過土耳其就不一樣了，「美國不會讓它倒債」。
匯銀人士表示，美國雖然對土耳其實施經濟制裁，但土耳其位處歐亞樞紐，更是北約（NATO）的前線，有相當重要的戰略地位，「美國要支援以色列，或要牽制俄羅斯，都得透過土耳其。」預料一定會對土耳其紓困，「所以土耳其不會死，只會活得不愉快」。
台灣經濟體質佳 新興市場貨幣危機不至蔓延
至於新興市場貨幣危機是否影響台灣經濟，央行主管表示，台灣外匯存底規模排名世界第5，且中央政府長期債務占GDP比率，來到近年低點的32.1%，離法定債限40%還有一段距離，財政狀況堪稱近年最好，新興市場國家的「三高一低」現象，台灣並不存在。
金融人士也表示，從近期新台幣兌美元走勢來看，雖然貶值，但波動相對穩定；而金融監督管理委員會日前發布台灣金融業對新興國家的曝險，遠不如對美國與中國的曝險部位，「顯然，美中貿易戰對台灣的影響，遠比新興市場貨幣危機來得大多了」。（編輯：林孟汝／張均懋）1070908
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