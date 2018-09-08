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新興市場貨幣貶 學者：人民幣7元防線是指標

發稿時間：2018/09/08 08:53

最新更新：2018/09/08 09:42

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新興市場貨幣重貶尚未停歇，台經院六所所長吳孟道提醒，人民幣兌美元7元防線是觀察指標。（中央社檔案照片）新興市場貨幣重貶尚未停歇，台經院六所所長吳孟道提醒，人民幣兌美元7元防線是觀察指標。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北8日電）新興市場貨幣重貶尚未停歇，面對這場山雨欲來的金融危機，台經院六所所長吳孟道提醒，人民幣兌美元7元防線是觀察指標；中經院院長吳中書則認為，嚴加防範、但不必過於擔憂。

今年以來，土耳其里拉、阿根廷披索等新興市場貨幣競相重貶，讓人憂心這樣的「病情」是否快速蔓延，波及其他經濟體。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道分析，這些出問題的國家多半外債高、赤字高、外匯存底低等特性，顯見其經濟體質本身就不健康，加上這些國家經濟規模有限，目前來看，尚不至於掀起全面性的金融危機，對台灣影響也相當有限。

中華經濟研究院院長吳中書認同此說法，他表示，台灣有豐厚的外匯存底、外債又低，產業在國際上很有競爭力，「我們的免疫力很強」；不過他提醒，台灣是外貿導向的小型開放經濟體，須審慎關注國際動態、預擬因應對策，才能有備無患。

而在關注國際動態的過程中，吳孟道指出，人民幣會不會貶破7元是重要觀察指標。

他解釋，中國的經濟體規模龐大，近幾年經濟成長相當快速，儼然成為新興市場的領頭羊，但現在內有結構改革、外有美國掀起貿易戰，面對這樣的內憂外患，如果人民幣失守7元防線，將重挫對新興市場的信心，且與先前新興市場貨幣重貶串成連鎖反應，引發更嚴重的資金潰逃情形。

吳孟道認為，中國如果能守住7元防線、後續不會有太大問題，但如果中國貨幣崩跌，以其龐大的經濟規模，台灣對中國出口比重達4成，勢必會受到嚴重衝擊，且美國同樣無法置身事外。

吳中書則說，中國確實面臨過度投資、供過於求、債務偏高、房地產泡沫、中小企業污染管理等諸多問題，外在也有美國虎視眈眈，但必須再次強調，中國消費力強、外匯存底夠，而且中國人民銀行手上仍有足夠工具應對，「要審慎關注外在局勢，但不要過度擔憂」。（編輯：林孟汝／張均懋）1070908

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