菲律賓通膨飆9年高 杜特蒂歸咎川普

（中央社記者林行健馬尼拉8日專電）菲律賓近來物價飆漲，8月通貨膨脹率6.4%更創下9年來高點，民眾叫苦連天，總統杜特蒂將此歸咎於美國總統川普的關稅政策。



杜特蒂昨天在約旦首都安曼向當地菲勞說：「通貨膨脹全是因為川普，當川普對一些商品加徵關稅，一切就亂了。我不是在道歉，菲律賓真的發生通貨膨脹，我們正努力控制它。」



馬拉坎南宮今天向媒體傳送了致詞全文。



川普很早以前即不斷批評中國違反智慧財產權法及其他國家的不公平貿易做法，為此加徵關稅或進行其他報復性措施。



菲律賓近來通貨膨脹率飆升，3月時為4.3%，4月後逐月飆至4.5%、4.6%、5.2%、5.7%，8月衝到6.4%，創下2009年3月的6.6%以來的新高。



杜特蒂坦承自己在經濟方面的能力有限，「我不會比我的內閣團隊聰明，我沒有得過學業榮譽，我這輩子的成績從沒拿過88分或90分，只有75分」。



為此，他表示將把通貨膨脹的問題交給內閣經濟團隊解決。



杜特蒂向來對美國感到厭惡，但卻對川普頗為欣賞，兩人多次通過電話，並在區域峰會會面。杜特蒂3日才剛說過：「川普是我的好朋友，因為他跟我說同樣的語言，而且他更加熱情。」(編輯：陳永昌)1070908