/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞培安素北海道大谷翔平地震
>rss

車用台廠8月營收 提前反映第4季旺季

發稿時間：2018/09/08 11:57

最新更新：2018/09/08 11:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件和零組件台廠第4季迎接季節性旺季，8月營收表現提前反映。其中英利-KY第4季業績拚單季新高，朋程看好歐洲市場，勝麗今年獲利拚新高。

汽車零配件廠英利-KY8月自結合併營收達新台幣18.65億元，較7月的19.12億元減少2.4%，較去年同期16.15億元增加15.45%；8月營收來到歷年同期新高。

累計今年前8月英利-KY自結合併營收142.23億元，較去年同期116.5億元成長22.08%。

展望第4季營運表現，法人指出，中國一汽大眾第3季開始推出小型運動休旅車（SUV）車型，明年上半年再推出兩款SUV新車款，一汽大眾是英利-KY最大客戶，公司可望受惠一汽大眾拉貨力道。

此外，客戶北京奔馳中小型款轎車持續熱賣，預估今年出貨量可望成長超過15%，也有助英利-KY產品拉貨表現。

法人預估，英利-KY第3季毛利率可較第2季小幅成長，預期第4季業績有機會超過60億元大關，創歷年單季新高。

展望今年，法人預估英利-KY全年業績可超過220億元，創歷年新高，今年每股稅後純益可到12元。

車用二極體廠朋程8月自結合併營收3.05億元，較7月的3.02億元成長約1%；較去年同期的2.77億元增加10.33%。

法人預估，若匯率因素有利，朋程今年下半年業績可望優於去年下半年，不會低於今年上半年。

目前朋程在全球車用二極體市占率約52%到53%，預期3年內相關市占率可到65%，看好歐洲市場持續擴充。

車用CMOS封測廠勝麗8月自結合併營收2億元，較7月的1.95億元成長約2.4%；較去年同期的1.76億元增加13.98%，來到歷史同期次高。

勝麗8月車用產品營收較去年同期增加3成，較7月增加近2成，提前反映車用產品市場即將邁入第4季的傳統旺季。

勝麗續受惠車用CMOS影像感測器封測需求向上，法人預估勝麗第3季業績季增幅度上看5%，續創10季以來高點。第4季業績可望續增，上看9%。今年每股純益可望超過11元，今年獲利拚歷年新高。

從客戶端來看，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CIS元件出貨，勝麗今年持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工。此外，勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量。（編輯：郭萍英）1070908

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP