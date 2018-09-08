車用台廠8月營收 提前反映第4季旺季

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件和零組件台廠第4季迎接季節性旺季，8月營收表現提前反映。其中英利-KY第4季業績拚單季新高，朋程看好歐洲市場，勝麗今年獲利拚新高。



汽車零配件廠英利-KY8月自結合併營收達新台幣18.65億元，較7月的19.12億元減少2.4%，較去年同期16.15億元增加15.45%；8月營收來到歷年同期新高。



累計今年前8月英利-KY自結合併營收142.23億元，較去年同期116.5億元成長22.08%。



展望第4季營運表現，法人指出，中國一汽大眾第3季開始推出小型運動休旅車（SUV）車型，明年上半年再推出兩款SUV新車款，一汽大眾是英利-KY最大客戶，公司可望受惠一汽大眾拉貨力道。



此外，客戶北京奔馳中小型款轎車持續熱賣，預估今年出貨量可望成長超過15%，也有助英利-KY產品拉貨表現。



法人預估，英利-KY第3季毛利率可較第2季小幅成長，預期第4季業績有機會超過60億元大關，創歷年單季新高。



展望今年，法人預估英利-KY全年業績可超過220億元，創歷年新高，今年每股稅後純益可到12元。



車用二極體廠朋程8月自結合併營收3.05億元，較7月的3.02億元成長約1%；較去年同期的2.77億元增加10.33%。



法人預估，若匯率因素有利，朋程今年下半年業績可望優於去年下半年，不會低於今年上半年。



目前朋程在全球車用二極體市占率約52%到53%，預期3年內相關市占率可到65%，看好歐洲市場持續擴充。



車用CMOS封測廠勝麗8月自結合併營收2億元，較7月的1.95億元成長約2.4%；較去年同期的1.76億元增加13.98%，來到歷史同期次高。



勝麗8月車用產品營收較去年同期增加3成，較7月增加近2成，提前反映車用產品市場即將邁入第4季的傳統旺季。



勝麗續受惠車用CMOS影像感測器封測需求向上，法人預估勝麗第3季業績季增幅度上看5%，續創10季以來高點。第4季業績可望續增，上看9%。今年每股純益可望超過11元，今年獲利拚歷年新高。



從客戶端來看，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CIS元件出貨，勝麗今年持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工。此外，勝麗來自索尼（Sony）封測代工訂單穩定放量。（編輯：郭萍英）1070908