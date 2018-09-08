馬來西亞旅展 台灣59單位搶攻穆斯林市場

馬來西亞秋季旅展9月7日至8日舉行，台灣觀光局攜手59個單位超過100位團員，以美景、文化及穆斯林友善環境為主題全力行銷台灣。（臺灣觀光局駐吉隆坡辦事處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 107年9月8日

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）2018年馬來西亞秋季旅展7日登場，一連3天於吉隆坡太子世界貿易中心舉辦，台灣觀光局攜手59個單位超過100位團員，以美景、文化及穆斯林友善環境為主題全力行銷台灣。



台灣觀光局駐吉隆坡辦事處今天發表聲明說，這次台灣館將展現台灣人的熱情與好客，除了提供馬來西亞民眾最新旅遊資訊，還有各種精彩豐富的活動內容。



包括台灣手搖杯飲料品牌日出茶太珍珠奶茶DIY、台灣知名舞蹈團Zero Four Dance Crew結合台灣小鎮、傳統節慶以及流行文化的街舞表演、觀光工廠可愛造型巧克力教學，以及到台灣必買的伴手禮三點一刻沖泡式奶茶試喝等。



除此之外，展覽現場還提供情境式拍照，或是成為封面人物當主角。台灣觀光局也準備精美禮品要送給在旅展現場購買台灣旅遊配套的民眾，可至台灣館服務台兌換。



今年擔任台灣觀光大使的馬來西亞當紅穆斯林女明星米拉菲爾莎（Mira Filzah），也將現身台灣館，帶給粉絲系列精彩的活動及互動，同時分享到台灣旅遊的美好經驗，邀請馬來西亞朋友一起享受台灣豐富的旅遊景點。



吉隆坡辦事處主任周士弼表示，馬來西亞為東南亞國家來台旅客第一大市場，3200萬人口有超過六成是穆斯林，台灣積極打造的穆斯林友善環境，這次也推薦給大馬朋友，今年除舉辦華人業者推廣會外，也首次針對穆斯林業者舉辦洽談會。



他透露，針對不同客源市場採分眾行銷，讓宣傳更具效果，希望台馬雙方業者能針對不同客源更聚焦的洽談，開發創新的華人及穆斯林來台旅遊產品。（編輯：陳永昌）1070908