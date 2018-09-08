旺季拉貨強勁 IC封測廠8月營收衝高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）IC封測台廠受惠客戶需求增加、產品組合變化、旺季拉貨強勁，8月營收表現佳，其中訊芯-KY創2年來單月高點，同欣電來到10個月高點，旺矽和易華電也創單月新高。



訊芯-KY自結8月合併營收新台幣4.07億元，較7月3.67億元成長10.84%，比去年同期2.6億元大增56.4%。訊芯-KY 8月營收是2016年9月以來高點。



累計今年前8月訊芯-KY自結合併營收24.93億元，較去年同期20.09億元成長24.1%。公司指出，因部分客戶需求增加，營收較去年同期增加。



訊芯-KY轉型到生物辨識、5G通訊和高速光纖收發模組封測，預期明年獲利會比今年更好，帶動三率三升。



同欣電自結8月合併營收新台幣7.01億元，較7月6.01億元成長16.6%，比去年同期7.13億元減少1.7%。同欣電8月營收是10個月來高點。



累計今年前8月同欣電自結合併營收47.87億元，較去年同期50.08億元減少4.42%。



展望下半年營運表現，同欣電日前預期，第3季業績可較第2季成長高個位數百分點，下半年業績表現可較上半年佳，下半年毛利率可優於上半年。第3季影像和混合模組產品表現可期。



旺矽自結8月合併營收新台幣4.89億元，較7月4.7億元成長4.03%，比去年同期3.26億元大增49.76%；旺矽8月合併營收創下新高。



累計今年前8月旺矽自結合併營收31.54億元，較去年同期28.77億元成長9.63%。



旺矽預期今年探針卡、LED設備及新產品3大產品線可望雙位數成長，毛利率可回到以往不錯水準，第2季營運的谷底已經過去。



從毛利率來看，法人指出，旺矽下半年高毛利客戶開始出貨，第2季毛利率應該是低點，毛利率可逐季回升，預估整體毛利率上看4成。



易華電自結8月合併營收新台幣1.83億元，較7月1.52億元成長20.27%，比去年同期1.1億元大增66.89%。法人表示，易華電8月營收創歷史單月新高。



累計今年前8月易華電自結合併營收10.71億元，較去年同期8.41億元成長27.38%。公司指出，因產品組合變化，使得營收增加。



易華電受惠智慧手機和4K2K電視面板驅動IC封裝COF發展趨勢。法人指出，全球投入捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（COF）的廠商包括韓國LG集團旗下LGIT、三星集團旗下Stemco、易華電、台灣頎邦旗下欣寶以及日本Flexceed。（編輯：張均懋）1070908