科技部長：IC產業是台灣鎮國之寶

（中央社記者邱柏勝台北8日電）科技部長陳良基表示，一般大眾不易了解積體電路（IC），但「其實一直在我們身邊」，例如手機中的IC晶片，多由台灣設計製造，證明台灣與世界最先進的科技同步，是鎮國之寶。



1958年9月，德州儀器新進工程師基爾比（Jack Kilby）發明世界第一個IC，半導體產業自此改變人類世界。而台灣自1970年代開始發展半導體產業，至今締造出晶圓代工與封測全球第一名、IC設計全球第二的傲人成績，也成為引領台灣經濟發展及產業變革的重要產業。



為此，科技部在IC發明滿「一甲子（60年）」的今年，於台北市華山文創園區舉辦「IC60」特展，邀請民眾認識何謂IC，並藉此啟發青年學子對半導體相關領域的興趣，讓台灣半導體業得以傳承，並維持甚至擴張對世界的影響力。



陳良基今天出席「IC60」特展開幕典禮時指出，舉辦本次特展的目的，主要是為了讓民眾了解IC對台灣的重要性，以及台灣對全球IC產業的貢獻。雖然一般民眾不容易了解IC這個專有名詞，但它「其實一直在我們身邊」。例如人手一支的智慧型手機，裡面有好幾個IC，都是由台灣設計製造，「台灣與全世界最先進的科技，其實是同步的」。



陳良基說，IC發明60年來，不僅讓人類生活有了翻天覆地的變化，也讓台灣成為全球最重要的半導體科技產業重鎮；他認為，IC就像科技產業的稻米一樣，不論科技趨勢如何改變，都需要有IC做基礎。



他強調，IC可說是台灣的鎮國之寶，只要不斷有年輕人投入、深耕IC產業，掌握台灣既有優勢，不論景氣如何變化，都能為台灣保有發展動能。（編輯：林淑媛）1070908