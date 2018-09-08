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移轉訂價選案查核10月展開 國稅局鎖定7樣態

發稿時間：2018/09/08 14:05

最新更新：2018/09/08 14:05

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（中央社記者邱柏勝台北8日電）為避免跨國企業透過聯屬公司或關係人間交易價格安排，將利潤分配至低稅率國家或免稅天堂，北區國稅局10月起啟動移轉訂價（TP）選案查核，鎖定7大樣態案件列為優先查核對象。

北區國稅局表示，為落實移轉訂價查核機制，維護租稅公平，遏止逃漏，避免跨國企業為降低集團總稅負，透過聯屬公司或關係人間的交易價格安排，將利潤分配至低稅率國家或免稅天堂，減少在台納稅義務，將於10月1日起，針對轄區內106年度移轉訂價案件進行選案查核。

國稅局官員指出，經統計，轄內106年營所稅結算申報案件中，有900多件應備妥移轉訂價報告，因此國稅局透過大數據資料庫以及跨機關通報資訊等資料進行篩選，找出7大類具有查核價值的高風險案件，將會列為優先查核對象。

第一類是申報毛利率、營業淨利率及純益率等「三率」明顯低於同業者；第二，全球集團企業總利潤為正數，但境內營利事業卻申報虧損，或申報利潤與集團內其他企業比較顯著偏低者；第三，與設在免稅或低稅率國家或地區的關係人間業務往來，金額鉅大或交易頻繁，都將列為優先選查對象。

第四，與享有租稅優惠的關係人間業務往來，金額鉅大或交易頻繁者；第五，未依規定揭露關係人相互間交易的資料，或未備妥移轉訂價報告或其他文據者；第六，關係人間有形與無形資產的移轉或使用，服務提供與資金使用，或者其他交易，都未收取對價、或收付的對價不合常規者；第七是以不合常規的安排，規避或減少納稅義務者，亦將列為優先選查對象。

國稅局呼籲，請營利事業自行檢視有無違反稅法相關規定情事，在經人檢舉或稽徵機關調查前，向所屬分局、稽徵所或服務處辦理補報補繳，即可依稅捐稽徵法規定免予處罰。（編輯：郭萍英）1070908

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