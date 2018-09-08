台灣盼加入CPTPP 大馬媒體大篇幅刊登

（中央社記者郭朝河吉隆坡8日專電）馬來西亞英文媒體太陽報3日刊登台灣相關專文，除了敘述台灣與鄰國的經濟情況外，也彰顯台灣想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願。



太陽報（The Sun）3日以Taiwan to deepen economic ties with neighbours（台灣深化與鄰國的經濟關係）為題，於全國版第12版商業版刊登，並以4大議題切入，包括「新南向政策」目的在提升台灣的全球競爭力、台灣希望成為CPTPP的成員、分散中國大陸市場及台灣的亞洲矽谷。



專題報導指出，在台灣與中國主權爭議的國際環境下，台灣不孤立於全球經濟體系之外，盼與全球連結，並希望透過「新南向政策」，與鄰近國家進行整合，在台灣經濟發展依賴貿易的前提下，亦為台灣強化全球競爭力的主要優先策略之一。



專題也引述經濟部國際貿易局副局長李冠志近期接受國際媒體採訪時表示，盼國際社會正面聚焦於台灣的成就與貢獻，台灣希望與東南亞國家協會透過經濟合作方式強化交流，透過觀光等面向強化連結，東協是台灣的鄰居，台灣可協助東協的區域發展。



同時，台灣與東協的貿易金額占台灣貿易總額比重達15%，「新南向政策」並不是針對中國「一帶一路」，而是為促進台灣與東協區域更多的雙向交流，具有其獨特價值與特別貢獻，與「一帶一路」的立基點並不相同。



在第二議題方面，台灣希望成為「跨太平洋夥伴全面進步協定」的成員，以擴大市場進入。若台灣成功簽署協定，相當於與11個成員簽署自由貿易協定。



目前，CPTPP成員占台灣整體貿易總額的25%，占台灣出口額的21%，以及占台灣在國外累計投資額的30%，但台灣目前只和紐西蘭及新加坡簽署「經濟合作協定」( ECA)。



駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長徐大衛表示，台灣參與CPTPP，零組件進口馬國可獲關稅減免，並鼓勵更多台商公司到馬來西亞投資，將為馬來西亞創造更多就業機會，並幫助馬來西亞與全球資通訊價值鏈連接，以及台灣和馬來西亞之間其他科技產業的相互連結。



第三議題，描述自蔡英文兩年前就任總統以來，台灣與中國的緊張關係日益升高，也促使台灣降低對中國的依賴性。



中華經濟研究院副院長王健全說，台灣非常需要多元化，雖然短期內與中國的投資和貿易有很大的利益，但未來不會是件好事。



王健全說，由於「新南向政策」，台灣可降低對中國的集中風險，並加強區域一體化，「台灣必須與東協國家保持長期的關係」。



第四個議題，台灣的亞洲矽谷推動方案（ASVDA）成立於2016年12月25日，政府投入2.2億美元預算，其任務是協助創業企業公司和當地物聯網（IoT）市場的發展及加強創新和創業生態系。



ASVDA的目標將台灣物聯網經濟商機從2015年占全球規模的3.8%提升到2020年的4.2%，並在2025年提升至5%。此方案將促成100家成功的公司，並培育成立3家台灣國際級系統整合公司。（編輯：施燕飛）1070908