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委國放寬貨幣管制盼改善經濟 專家質疑

發稿時間：2018/09/09 09:15

最新更新：2018/09/09 09:15

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（中央社卡拉卡斯8日綜合外電報導）委內瑞拉今天放寬長達15年的貨幣管制，允許私人銀行和交易所出售美元，但經濟學家對此舉能否改善功能失調和危機重重的經濟抱持懷疑態度。

要求企業和個人透過國家購買美元的貨幣管制，經常被視為是導致惡性通貨膨脹和產品短缺等危機的主因之一。

經濟學家說，負責決定匯率的仍是中央銀行。當局今天做出上述宣布前，政府只透過央行出售美元，但這類交易在黑市卻屢見不鮮。

委國諮詢公司Econanalitica的經濟學家奧利維洛斯（Asdrubal Oliveros）回應社群媒體評論指貨幣管制已被廢除時表示：「外匯管制依然存在，但變得較為靈活些。」

國會議員兼經濟學家蓋拉（Jose Guerra）說，這是政府在放寬管制方面最大刀闊斧的一次改革，但最終仍完全取決於如何落實相關政策。

委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）執政5年來，一再承諾要建立以市場為基礎的體系，以改善取得強勢貨幣的管道，然而每次行動都因系統無法提供穩定的美元資金而分崩離析。

委國政府當前出售美元的價格為約62玻利瓦（bolivar）兌1美元，黑市則為約90玻利瓦兌1美元。

馬杜洛說，他的政府是反對派政治人物在美國幫助下領導「經濟戰爭」的受害者；美國對委內瑞拉實施金融制裁。

批評人士說，在外匯價格由私營部門而非政府法令決定前，委內瑞拉經濟將無法正常運作。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070909

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