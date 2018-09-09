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北部豪雨延續 基隆新北一級淹水警戒

發稿時間：2018/09/09 09:57

最新更新：2018/09/09 09:57

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（中央社記者廖禹揚台北9日電）北部地區持續降雨，中央氣象局發布豪雨特報，經濟部水利署也針對基隆市及新北市部分地區發布淹水警戒，並在災害潛勢較高地區預布抽水機，與地方政府合作減少災害影響。

中央氣象局今天持續發布豪雨特報，今天新北、基隆及台北市山區有大豪雨或超大豪雨，台北市有豪雨或大豪雨，宜蘭有大雨或豪雨，桃園、花蓮、台東、恆春半島有大雨。

經濟部水利署9時20分更新淹水警戒，新北市瑞芳區及基隆市七堵區為一級警戒，基隆市暖暖區二級警戒。

因應昨天傍晚在大台北地區降下的豪大雨，經濟部災害緊急應變小組二級開設，水利署長賴建信表示，水利署統計全台共236處積淹水，以台北市198處最多，新北市24處，在昨晚10時降雨稍微緩和後已陸續退水；原水濁度部分，經過持續監測，目前未受強降雨影響。

賴建信表示，因應今天豪雨特報，經濟部災害緊急應變小組仍維持二級開設，轄管受影響區域的第1、8、9、10河川局都在應變開設中，基隆市政府也二級開設，水利署並已在基隆、新北、宜蘭、花蓮、台南、屏東等災害潛勢較高地區提前布置抽水機，嚴陣以待。

賴建信說，短時間強降雨可能造成道路積淹水狀況，水利署也提醒縣市政府在降雨空檔預備沙包，預防突發性降雨，減少災害影響。（編輯：林沂鋒）1070909

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