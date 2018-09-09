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智慧型手機需求疲弱 蘋果12日推新機刺激購買慾

發稿時間：2018/09/09 15:00

最新更新：2018/09/09 15:00

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）全球高階智慧型手機需求出現疲弱跡象，為了在市場注入新動能，蘋果公司（Apple Inc）計劃12日推出新款iPhone。

蘋果維持一貫的神秘風格，對於屆時在矽谷太空船園區登場的新機發布會三緘其口，但蘋果此際推出新iPhone的時機，符合這家科技巨擘每年推出新機的時程。

外界猜測，蘋果將推出3款全新iPhone，其中包括iPhoneX旗艦機的升級版。也有傳言指出，蘋果也將推出擁有iPhoneX若干功能的較便宜機種，採計較低價的LCD螢幕。

蘋果去年推出iPhoneX，價格為1000美元（約新台幣3萬820元）。

iPhone雖使蘋果成為市值逾1兆美元的全球最有價值公司，但在智慧型手機製造商的排行上，蘋果已經下滑到第3位，總部位於中國的華為取而代之，躍居第二大製造商。

不過分析師表示，蘋果的操作方式讓死忠果粉相當捧場，銷售量也穩。

NPD集團分析師貝克（Stephen Baker）說：「他們的產品陣容中，沒有打不下高階市場的產品，因此他們沒有必要打破這種模式。」

他說，蘋果今年可能依例推出經適度改良的新款iPhone。

「利潤都多歸他們，我認為他們根本毫無壓力。」

研究機構Technalysis Research分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）也認為，蘋果在市場上穩占一席之地。

「除了樂於進一步切割市場外，蘋果不需向外界證明什麼。」

歐唐納爾也指出，蘋果可能會「提供更多選擇」。（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070909

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