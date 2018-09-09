離岸風電開闢新出路 機電領域學生量回溫

（中央社記者廖禹揚台北9日電）離岸風電產業在台灣萌芽，業者認為，機電相關人才較難尋，也積極與學校合作培育相關人才，校方指出，在新產業帶動及政府鼓勵下，投入機電領域學生數量的確有回溫趨勢。



政府大力推動發展再生能源，過去從未觸及的離岸風電成為2025年再生能源發電占比能否達到20%的一大關鍵，台灣在離岸風電相關基礎設施、人才都處於起步期，除大量人力物力投入，擁有豐富經驗的國外開發商成為培植台灣本土人才的一大助力。



為達成離岸風電在地化目標，以及降低未來維護運轉成本，開發商紛紛與台灣當地學校合作，規劃大量培育專業人才課程。



其中丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）也在今年5月正式啟動實習生招募計畫，開出兩年全給薪、月薪5萬元的優渥條件，海選實習生投入離岸風機、水下基礎、離岸變電站、電纜、離岸施工、環境管理、風險管理、採購及合約管理、財務管理、健康安全等10領域實習。



經過兩階段面試，CIP 9月初從近百份履歷中海選出7名實習生，部分實習生近兩週就將直接加入CIP團隊，參與正在進行的離岸風場開發準備工作。



CIP台灣區計畫總監許乃文表示，台灣過去沒有離岸風電產業，因此面試時主要是著重與團體溝通及觀察技巧等，脫穎而出的實習生將接受3個月密集訓練，從文化、語言、商務禮儀、報告技巧等開始打好基礎，再進入各自選定領域實作學習。



不過，這次實習生招募計畫中的離岸風機、離岸變電站、電纜等領域從缺，許乃文說，台灣在離岸風電相關訓練較缺乏，收件時的確就發現較難找到機電人才，目前規劃先招攬具有大型機電工程背景的業界人士。



建國科技大學教務長林義証指出，台灣離岸風電剛起步，預估3、4年後會出現較大量人才需求，因此CIP也與建國科大合作開課，針對今年9月入學新生設計為期3年的學程，規劃風電相關電機、機械、電子、自動化等跨領域課程，目前在校生若想投入風電產業，也能下修學程。



林義証說，離岸風電在台灣是新產業，對學工程的學生而言是一條嶄新且深具潛力的出路，先前校內邀請CIP及專家學者與學生代表舉辦座談會，學生都表現踴躍，後續學程也會遴選學生到丹麥實習，並輔導學生取得相關國際證照，量身打造符合需求的風電工程人才。



至於離岸風電機電人才缺乏的問題，林義証表示，教育部目前持續鼓勵學生投入工科，加上離岸風電是全新產業，的確有刺激學生回流的效果，機械、電機領域學生數都有較往年增加，「不怕沒有實習生」投入離岸風電產業。（編輯：蘇志宗）1070909