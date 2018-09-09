迎戰中美貿易角力 家具大亨喊美國製造

（中央社記者江明晏上海9日電）中美貿易戰升溫，美擬對中國家具加收關稅，恐影響高度倚賴北美市場的中國家具外銷產業，有家具大亨之稱的謝貞德10年前就開始全球布局，他認為前進美國製造是最根本解決之道。



美國總統川普擬對從中國進口約2000億美元的商品，包括汽車輪胎、家具、手提包、寵物食品等徵收關稅。市場擔憂，不只影響進口商、生產工廠，連帶美國消費者也會感受到漲價壓力。



「如果美國民生用品上漲，耐久財一定是考慮延後添購的產品，房子、車子、家具、家電等買氣首當其衝」，一位在中國從事家具外銷的業者如此預料。



中國是家具生產大國，且相當依賴北美市場，業者分析，每年出口到美國市場的家具就高達140億美元，在美國前10大家具進口國家總額的240億美元中占近6成，他認為，「沒有一個國家消耗得了這樣的家具生產需求量」，短期只能在中國大陸繼續生產，但最快在明年下半年「有感」，隨著中美貿易戰火升溫，關稅如一記警鐘，緊張情緒也在業界蔓延。



在台上櫃的家具品牌來思達是全球家具貿易行銷平台，每年有逼近新台幣80億元的龐大訂單，交由配合的供應鏈生產製造，來思達有木器和沙發兩大產品類別，木器大多在東南亞生產，而沙發仍以中國製造為大宗；其中40%出口至北美，預估受中美貿易戰影響的規模約在新台幣15億元，高層也開始沙盤推演因應之道，擺在來思達（Lifestyle）眼前的有3條路可選：前進美國、布局南向商機、往內陸遷移。



面對中美貿易戰，來自台灣的來思達創辦人謝貞德對中央社記者說，「前進美國」是真正的解決之道，「不但省下關稅、又省下龐大運費」，加上美國家具生產製造供應鏈成熟，規模不比中國小，來思達考慮併購當地廠商，或是投資大陸供應商，「綁在一起」前進美國設廠。



海寧來思達軟體家具總經理陳漢源表示，目前還在考察階段，若採取整併方式，最快明年就能完成布局，若要重新布局當地供應鏈，則需要更長期的時間，但前進美國確實是最根本的解決之道。



來思達全球有兩座行銷展示中心，一個在上海，一個在北卡羅萊納州的高點市，掌控美洲市場行銷，已是全美10大家具供應商。



至於，第二條路「南向商機」，已吸引部分中國家具大廠著手布局，以設計製造各類電動座椅沙發的敏華為首家在新加坡上市的中國家具製造企業，沙發外銷美國的營收約占總收入近5成，在中國有3家沙發生產廠房，今年6月敏華宣布以6800萬美元收購一家越南企業，為產能移至越南做準備。



陳漢源指出，把產線轉移到東南亞，如馬來西亞、越南等也是其中一個解決方案，目前來思達已有配合廠商，兩個月就可以完成部分訂單移轉，侷限是人工效率較低，產品必須更為簡單化，且必須以機器為主、人力為輔的模式運作，但潛在的隱憂是，成本將隨著各廠中國訂單湧入而產生排擠或漲價效應。



第3條路「往內地遷移」，陳漢源說，湖北、河南雖然運輸成本高，但當地政府有獎勵優惠，用「降低成本」因應銷美關稅上漲，預估3個月到半年就可以完成布局，但內陸家具供應鏈是以內銷為主，除產品設計要重新轉化，運輸路線也要重新思考，且並非長久因應關稅之道。



然而，川普目前還沒有公布稅率，陳漢源說，最好的情況是加收關稅10%，人民幣已貶值約8%，當中的利潤可透過採購成本消化，但如果關稅是25%，那中間約15%的利潤空間，就要進口商、供應商乃至消費者一起承擔。



不過，危機就是轉機，透過中美貿易戰的契機，中國家具業也開始思考改變過度依賴北美市場的產業趨勢，加速體質轉型更健康。



以來思達為例，沙發在北美市場的占比已降為40%，有60%是出口到非北美市場，澳大利亞約2成，以智利為主的南美約1成，南非、中東、英國共有3成左右，預估非北美市場明年營業額至少還會成長1成。（編輯：蘇志宗）1070909