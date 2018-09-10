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韓國品牌價值50強 三星電子居首

發稿時間：2018/09/10 10:50

最新更新：2018/09/10 10:50

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（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）世界知名品牌價值諮詢公司「品牌金融」（Brand Finance）近日發佈2018年韓國品牌價值50強榜單，三星電子以88.8兆韓元（約新台幣2兆4249億元）位居第一。

南韓聯合新聞通訊社指出，與去年（56.5兆韓元）相比，三星電子今年品牌價值總額上漲57%，創歷史新高，相當於排行第2的現代汽車8倍，甚至還超過排行前10的其他9家企業價值總和。

此外，三星電子的品牌等級，也從去年的AAA提升至今年的AAA+，在10強企業中最佳。

報導指出，三星電子克服了2016年Galaxy Note7起火事件和副會長李在鎔涉賄被捕等負面影響，展現驚人品牌力量。據品牌金融分析，三星集團旗下所有子公司品牌價值總和高達105兆韓元（約新台幣2兆8673億元），排在亞馬遜、蘋果、谷歌之後，名列全球第4。

報導指出，榜單顯示，現代汽車以11.3兆韓元的品牌價值位列第2，LG電子以8兆韓元排第3。SK電訊（7.7兆韓元）、KT（韓國電信，6兆韓元）、SK海力士（5.9兆韓元）、韓國電力（5.8兆韓元）、起亞汽車（5.3兆億韓元）、KB金融（5.3兆韓元）、三星物產（4.5兆韓元）分列其後。（編輯：屈享平）1070910

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