蘋果遭川普點名返美 鴻海股價跌到27個月新低

美國總統川普呼籲蘋果生產線從中國遷回美國，讓蘋果合作夥伴鴻海盤中股價一度跌破75元。圖為鴻海總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國總統川普呼籲蘋果（Apple）生產線從中國遷回美國，受此消息衝擊，蘋果合作夥伴鴻海盤中股價一度跌破75元，是27多個月以來波段低點。



美國總統川普日前呼籲蘋果生產線從中國遷回美國，避免因為美中貿易戰受苦。



受此消息衝擊，蘋果合作夥伴鴻海今天股價震盪走低，最低一度跌破75元，來到74.8元，跌幅3.5%，隨後盤中低檔整理，來到75.4元，跌2.9%，是2016年5月下旬以來波段低點。



蘋果今年3月公布前200大供應鏈廠商名單，其中鴻海集團旗下共有27個據點列入蘋果前200大供應鏈當中。



根據蘋果公布的供應鏈名單顯示，在中國大陸，鴻海集團富士康製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地。



此外，富士康在上海松江出口加工區和河南鶴壁市的據點，也列入蘋果前200大供應商。



蘋果此次也公布鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技製造組裝蘋果產品的地點，包括越南的北江省（Bac Giang）、中國大陸廣東深圳觀瀾科技園區、江蘇淮安、江蘇昆山等。



市場人士表示，從蘋果公布鴻海組裝製造蘋果產品的工廠地點來看，鴻海集團旗下關係企業包括鴻富錦精密、富士康精密電子、富士康精密組件、富士康電子工業發展等，都可能是蘋果供應鏈重要據點。



鴻海轉投資的夏普（Sharp）也有5大據點入列，地點涵蓋中國大陸江蘇無錫國家高新技術經濟開發區、日本三重縣龜山市、以及越南平陽省胡志明市等地。



此外，夏普轉投資手機鏡頭廠康達智（Kantatsu），其位於中國大陸江蘇連雲港新浦經濟開發區的據點，也入列蘋果前200大供應鏈。（編輯：鄭雪文）1070910