因應中美貿易戰 來思達：帶動供應鏈赴美設廠

（中央社記者江明晏上海10日電）上海國際家具博覽會今天登場，來思達目標創造新台幣3億元訂單，董事長馮周金鑾談到中美貿易戰表示，集團希望帶動供應鏈赴美投資設廠，藉此避免關稅、節省運費，擴大美國布局。



馮周金鑾也看好受惠匯率利多、區域銷售業績成長，今年營收與獲利皆有望再創新高。



第42屆上海國際家具博覽會（CIFF）今天至13日在上海虹橋國家會展中心登場，吸引海內外1300多家廠商參展，預估將有近10萬買家到場，商機蓬勃。



台灣上櫃公司來思達以新台幣400萬元，打造800平方米的展覽空間參展，來思達董事長馮周金鑾今天受訪表示，這次展期成交訂單目標可達800到1000個貨櫃，乘以單個貨櫃1萬美元的金額，預估可創造新台幣3億元左右的訂單規模。



針對今年營運，馮周金鑾指出，受惠人民幣貶值、美元升值，採購成本降低、帶動生產成本下降，加上集團各個公司銷售業績優於去年同期，今年營收、獲利、毛利率、營利率皆有望再創新高。



來思達2018上半年營業額新台幣39億元，年成長近7%；稅後淨利1.5億元，上半年每股盈餘5.13元，優於去年同期的3.93元。



馮周金鑾指出，2018年整體營業額目標上看85億元；法人預估，來思達今年將挑戰每股盈餘(EPS)13元的水準。



來思達集團在全球五大洲銷售布局，B2B外銷業務以北美、歐洲、紐澳、南美及中東為主，過去以中國大陸及東南亞為主要產品生產基地外，這兩年來思達集團以「麗室達」品牌，發展中國內銷市場，廣招全中國經銷商擴展實體通路，預估今年底通路達50家，明年預估成長3成。



馮周金鑾進一步說明，今年以非北美地區成長速度最亮眼，非洲營業額年增56%、南美年增25%，澳洲今年2500萬美元，和去年1700萬美元比較也成長逾4成，而歐洲子公司組織調整後也將帶動更積極的目標。



因應中美貿易戰，馮周金鑾表示，集團希望帶動供應鏈赴美投資設廠，也不排除入股供應商共同投資，盼藉此避免關稅、節省運費，進一步擴大美國布局，通吃大小訂單。



此外，來思達原先評估的併購計畫未如期進行，馮周金鑾說明，後續會尋找新的投資標的，持續拓展擴張業種豐富度，壯大海外布局，也將朝向轉上市目標邁進。（編輯：張良知）1070910