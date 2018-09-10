芬恩特創新聚落啟用 顧立雄盼助金融業轉型

（中央社記者潘姿羽台北10日電）台灣金融研訓院今天啟動芬恩特創新聚落，金融科技創新園區也將於18日正式開幕，金管會主委顧立雄表示，希望這些聚落能有效協助金融機構轉型、善用金融科技。



台灣金融研訓院今天舉辦芬恩特創新聚落啟動儀式記者會，董事長洪茂蔚致詞時說明，「芬恩特」源自於英文的Fin and Tech（金融與科技），意即連結金融與科技的樞紐，希望未來能夠致力於推動創新實驗機制，發展為台灣金融科技創新的基地。



芬恩特創新聚落將以共同開發解決方案、進行創新實驗、聯合採購資訊科技廠商整合服務等模式，提供人才媒合、專業培訓、實作專案、高端交流、資源共享、技術支援等相關服務；初期規劃以「監理科技」、「資訊安全」、「數據風控」為金融創新實驗專案主題。



顧立雄致詞時則說，政府將協助業者解決創新過程中所遇到的各種問題，包含釐清法令、培育人才，以及提供適當的資源如打造實體聚落等；而實體聚落可分為二目標，一是培育新創團隊、一是協助金融機構轉型及運用科技。



顧立雄表示，在協助金融機構轉型及運用金融科技部分，芬恩特創新聚落定位非常符合產業發展需要，國內金融機構家數眾多，如果能夠整合力量，共同研究或在特定主題共同合作開發，相信更能激發創意、導入新技術來提升經營效率。



他也預告，金融科技創新園區將在下周正式營運，提供金融科技新創業者初期營運資源、分段育成及凝聚創新能量，而且芬恩特與金融科技創新園區地理位置相當接近，更能夠相輔相成、發揮綜效。（編輯：張均懋）1070910