榮化：KKR收購100%股權 盼5年重新上市

（中央社記者潘智義台北10日電）李長榮化工今天舉行股東臨時會，通過國際投資機構KKR集團100%收購榮化股權；榮化股票下市後，並不考慮在中國大陸A股掛牌，盼5年再重新申請在台上市。



榮化股東臨時會以全體股東的83.35%通過KKR集團收購榮化股權案，KKR集團將依企業併購法進行股份轉換案；全體股東的82.85%同意撤銷榮化股票公開發行，即向主管機關申請下市。



榮化董事長洪再興表示，KKR規劃5年後讓榮化重新掛牌上市，首選就是台北股市。高雄氣爆後，股東關心榮化能否穩定獲利，並持續配發股利，因此經營團隊尋求外資來投資榮化，並決定接受KKR集團的收購案，讓股東可以獲利。



洪再興指出，KKR已評估高雄氣爆案對榮化未來營運的影響，並看好產業前景，才決定由旗下Carlton公司透過在台設立的楷榮投資股份有限公司收購榮化100%股份。



他說，依KKR國際投資機構所提議的股份轉換案，是以支付榮化普通股股東每股現金新台幣56元，扣除榮化106年度每股現金股利2.89924571元後，調整為每股53.10075429元的轉換對價，收購榮化全部已發行股份；原收購總金額高達478億元，扣除榮化106年度現金股利後，調整為約454億元。



對於KKR集團以每股53.10075429元收購榮化股權，有小股東發言，質疑不該是每股53元多，應是63元多才合理。因為榮化大股東，也是前董事長李謀偉家族賣出榮化股權後，卻以低於獲利金額投資與KKR共同成立的控股公司，共同持有KKR旗下Carlton股權。



小股東說，KKR集團收購榮化股權，李謀偉家族持有榮化27.8%股權，依比例可拿回新台幣100多億元，但投資新控股公司只要90幾億元。



榮化解釋，李謀偉家族與KKR集團成立控股公司，李家持股45%、KKR集團持股55%，這家控股公司100%持有Carlton股權，並由Carlton在台設立的楷榮投資股份有限公司收購榮化股權。



洪再興表示，依規劃，李謀偉家族與KKR集團成立控股公司後，這家公司有6.5億美元（約新台幣200.4億元）股本，以及8.7億美元（約新台幣268.23億元）負債，負債主要為銀行借貸成本。因此，並非部分股東所言李謀偉家族的售股獲利高於一般股東，況且還要考慮股票下市後，5年都沒有流通性的風險。



他強調，股東對於KKR集團對榮化的收購價不滿意，可向法院聲請提出異議。（編輯：林興盟）1070910