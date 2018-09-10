網紅電商化 阿里巴巴來台辦達人之夜找新血

（中央社記者吳家豪台北10日電）中國電商巨擘阿里巴巴集團將於14日在台北舉辦「達人之夜」活動，向台灣網紅說明如何透過直播變現，並招募新血；淘寶王牌主播薇婭說，台灣網紅有優勢，加入淘寶會讓她有壓力。



阿里巴巴集團旗下電商平台淘寶、天貓與線上營銷平台阿里媽媽將在台灣首次合作舉辦「達人之夜」活動，由阿里媽媽海外事業部總經理付必鵬、天貓海外營銷總經理金洋說明達人內容生態發展及職業化，將有200位台灣網紅參加。



此外，曾締造一晚創下人民幣8500萬元（約新台幣3.8億元）銷售紀錄的大陸超人氣主播薇婭也受邀出席，將與台灣知名網紅百變沛莉進行兩岸達人PK賽。



金洋今天透過視訊會議受訪表示，大陸網紅經濟與台灣不同，大陸隨著電商、內容消費的發展，網紅變得更有電商屬性，很多大陸網紅透過直播變現，雖然年輕但收入不菲，與電商平台建立了互相依存的模式。



金洋研究台灣市場一年多以來發現，台灣網紅規模與成熟度很高，屬性更偏向娛樂化與綜藝化，例如有些達人會上節目通告、在YouTube發表作品，但是在電商屬性上相對薄弱，缺乏商業化模式。



她指出，大陸淘寶直播生態已很成熟，粉絲依存度高，有助於拉長用戶停留在平台上的時間，與商家更深入交流，成為利益共生體。希望淘寶網紅經濟進入台灣市場能讓整體生態更豐富，以淘寶為載體，讓消費者在電商平台上的互動更內容化。



淘寶內部數據顯示，淘寶直播可做到邊看邊買，每兩人觀看直播會有一人點擊商品；直播的購買轉換率約15%，相當於每7人觀看直播會有一人下單。



一年直播超過320場、粉絲數超過200萬人的薇婭說，傳統直播聚焦長相甜美、會表演才藝的主播，吸引用戶打賞，現在是透過直播為消費者帶來需要的產品，與傳統直播差異很大，還可以在互動中傳達更多的正能量。



薇婭觀察，淘寶主播分為三種類型。第一種是店舖主播，例如賣女裝或賣鞋的店舖。第二種是達人主播，自己沒有店舖，主要幫商家推廣。第三種是混合型主播，自己有店鋪也幫商家推廣，她自己就屬於第三種。



得知台灣網紅有望加入淘寶，薇婭坦言「會有壓力」，台灣網紅的優勢是在直播中加入娛樂色彩，「大家一定會喜歡」，但可能要經歷一段過渡期，找出娛樂與電商的平衡點，否則粉絲可能喜歡看直播卻不一定會下單購買。



薇婭強調，隨著淘寶達人越來越多，粉絲規模也會跟著變大，這是好事，有壓力才會鞭策自己進步。她也提醒，達人最重要的是對消費者、商家的責任心，「大家共同維護這個家園，會越來越好」。（編輯：林沂鋒）1070910