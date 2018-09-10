電信三雄財報 台灣大蟬聯獲利王

（中央社記者吳家豪台北10日電）電信三雄公布前8月財報，台灣大哥大每股盈餘3.48元，超越中華電信的3.11元與遠傳電信的2.13元，蟬聯獲利王；台灣大8月每股盈餘0.41元，也是電信三雄最高。



台灣大哥大公布8月份自結合併營收新台幣94.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為24.8億元，營業利益13.5億元，稅後淨利11.1億元，稅後每股盈餘（EPS）0.41元。



台灣大哥大2018年自結累計前8個月合併營收775.3億元，EBITDA為215.2億元，營業利益124.3億元，稅後淨利94.7億元，稅後EPS為3.48元，達成全年財測目標的70%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月份電子商務及行動加值服務營收持續成長，且5月499促案吸引部分用戶提前續約，故8月退租率較去年同期降低，手機補貼及通路佣金也下降，部分抵銷行動業務平均每戶貢獻金額（ARPU）下滑所造成的影響。若以適用IFRS15前的國際會計準則，累計前8個月核心業務EBITDA較去年同期成長5.8%。



中華電信公布8月份合併自結營收177.8億元，年減3.2%，主因語音服務持續被VoIP（網路語音）取代及行動服務營收持續因市場競爭影響而下滑，抵銷國際固定通信營收與MOD（多媒體內容傳輸平台）營收的增加。



中華電信8月營業成本及費用為144.7億元，年增1%，主要因國際網路互連費用增加，抵銷商品成本的減少；營業淨利33億元，年減18.3%；稅前淨利35億元，年減12.9%；歸屬於母公司業主的淨利27.2億元，年減16.6%；8月每股盈餘0.35元，累計前8月每股盈餘3.11元。



截至8月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為359.5萬戶，60Mbps以上的客戶數196.6萬戶；其中100Mbps以上客戶達138.4萬戶。MOD客戶數達187.3萬戶。行動上網客戶持續成長，達916.7萬戶。



遠傳電信公布8月份合併總營收68.13億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.74億元與8.85億元，單月每股盈餘0.27元。



累計至今年8月，遠傳合併總營收571.14億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為186.06億元與69.35億元；自結稅後每股盈餘2.13元。



遠傳電信發言人郎亞玲表示，今年第3季各品牌陸續推出高階機型手機，其功能也因科技發展更為突破與創新，以更貼近消費者需求。遠傳期望藉由各品牌高階機型的推出，吸引用戶申辦高資費方案，有機會提升ARPU及營收成長。（編輯：蘇志宗）1070910