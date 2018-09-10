電腦品牌8月營收兩樣情 宏碁增華碩減

（中央社記者吳家豪台北10日電）國內兩大電腦品牌廠今天公布8月營收，宏碁受惠電競產品成長，8月合併營收達新台幣223.57億元，年增11.5%；華碩8月品牌營收311億元，年減10%。



宏碁今天表示，旗下包括電競筆電、電競桌機和電競螢幕等電競產品8月營收年增110%，累積今年前8月營收年增100%；8月宏碁全球3大區營收皆表現穩健；其中泛美、泛亞地區更以雙位數百分比（10%以上）幅度成長。



此外，宏碁與子公司安圖斯科技今年1至8月在全球獲得9座超級電腦（High Performance Computing，HPC）訂單，自2015年起在世界各地已打造30座超級電腦。



華碩今天公布2018年8月品牌營收311億元，月增21%，年減10%；集團營收337億元，月增17%，年減11%。



華碩表示，第3季營運迄今，營運進展仍不如預期，主要受美中貿易戰、新產品供貨遞延、市場競爭影響，預期下半年營運面仍將承壓，需保守看待下半年營收及獲利狀況。



華碩指出，內部已啟動2019年營運計畫的規劃，主軸為營運聚焦、效率改善，面對產業的快速變化及同業競爭壓力，期能集合團隊力量，發揮眾智，逐步落實改善計畫。（編輯：蘇志宗）1070910