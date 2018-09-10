全國新建餘屋7.45萬宅續處高檔 賣壓仍高

（中央社記者潘姿羽台北10日電）全台新建餘屋數量仍處高檔，據內政部營建署最新統計，去年第4季全國新建餘屋達7.45萬宅，六都當中，則以新北市達1萬3783宅最多，桃園市1萬3558宅居次。



內政部營建署利用地籍資料、房屋稅籍資料與台電用電資料，將屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，視為新建餘屋（待售）住宅。



而最新統計結果顯示，2017年第4季全國新建餘屋達7.45萬宅，還是處在偏高水準，六都以新北市最多，桃園市居次，高雄市1.1萬宅第3，而後依序是台中市、台北市、台南市。



營建署分析，新北市因為推案量大，因此新建餘屋住宅總數持續維持較大數量，桃園市的新建餘屋則從2015年第4季起大幅增加，去年初已經接近新北市水準；從趨勢上來看，全國新建餘屋總數近期呈現出持平的走勢。



台經院副研究員劉佩真分析，全國的賣壓已經處在高檔，但今年全年推案量上看兆元，平均銷售率卻不到4成，可以預見餘屋數量還是會持續攀升。



劉佩真進一步指出，這一、二年，賣方若有讓利，交易量就會短暫回溫，不過整體而言，買方追價的意願仍低，加上餘屋數量相當高，房市依舊需要一段時間進行供需調整。



另外，政府利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用（用電）住宅，也就是俗稱的「空屋」；全國低度使用（用電）住宅宅數占全國房屋稅籍住宅類數量，則是空屋率。



營建署今天一併公布最新空屋統計，2017年全台仍有86.4萬宅的空屋，占全國房屋10.12%，若看各縣市空屋數量，則以新北市最多，達12萬宅，高雄市居次，也有10.9萬宅。



不過近幾年台灣的空屋率走勢相對平緩，營建署指出，空屋率自2009年達到高峰11.49%後開始下滑，2011年降至10.15%，隔年又上升至10.63%，除了這段期間變動較大，其餘每年多是微幅變動；2017年空屋率也僅較上年微幅下降0.1個百分點。（編輯：林沂鋒）1070910