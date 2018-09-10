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自行車雙雄8月營收 歐美市場成長

發稿時間：2018/09/10 18:31

最新更新：2018/09/10 18:31

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車雙雄巨大集團今天公布8月合併營收新台幣53.11億元，較去年同期成長7.81%。美利達公布8月合併營收26億8899萬元，年增5.77%，兩家公司歐美市場都成長。

巨大7月2日宣布投資1350萬歐元（約新台幣4.86億元），在荷蘭的雷力城（Lelystad）設立歐洲物流中心。7月4日又宣布，經營歐洲市場32年後，進一步擴大歐洲布局，選定在匈牙利投資設立新廠，第一期投資金額為1500萬歐元（約合新台幣5.3億元）。

巨大表示，8月營收成長動能主要來於自歐洲電動自行車持續熱銷，以及美國市場、日本市場銷售成長；美利達外銷歐美市場的台灣廠8月營收則創單月歷史新高。

巨大統計，1至8月累計營收為396.05億元，較去年同期成長8.26%。

美利達公布，8月營收26億8899萬元，較去年同期增加5.77%。8月銷售台數12萬629台，較去年同期成長5.94%。1至8月營收180億1532萬元，較去年同期增加22.79%。1至8月累計銷售總台數82萬4917台，年減4.98%。

不過，美利達主要出口歐、美市場高級自行車及電動車的台灣廠8月營收24億8700萬元，較去年同期成長10.43%，創單月歷史新高。8月銷售台數10萬6218台，較去年同期增加26.38%。

美利達統計，台灣廠1至8月累計銷售台數64萬6379台，較去年同期成長27.95%。累計營收154億8817萬元，創歷年同期新高，較去年同期增加37.94%。（編輯：蘇志宗）1070910

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