改良利用國有土地案 17日再釋出10案招標

（中央社記者廖禹揚台北10日電）財政部國有財產署今天表示，今年至8月與目的事業主管機關共同改良利用國有土地案件共12案，較去年翻倍成長，17日將應業者需求再釋出10案招標，預計11月12日開標。



國產署表示，今年簽約12案，共釋出國有土地面積達75.6公頃，包括亞洲矽谷案、新北市林口影視園區案、新北市金山區地熱能國有土地案及太平榮家案等，預估將吸引民間投資金額新台幣398億元，創造產值7995億元，增加1萬2300個就業機會。



國產署並分析目前仍存續的58案類別，以文創及青創園區占比26%最多，其次為商業設施（22%）、觀光遊憩（21%）、產業園區（16%）等。



國產署副署長李政宗表示，在國產署著手簡化共同改良利用作業後，大幅縮短作業時間，實際簽約量也都有達到年度目標，尤其今年才9月，就已簽約12案，為年度目標6案的兩倍，共同改良利用作業實施至今，總收益已達315.4億元，吸引1276.7億元民間投資，創造逾4萬個就業機會。



國產署17日也將再辦理10案招標，其中以台中市東區一案釋出約1.26公頃占地最廣，並有4案首次列標，分別位於台北市大安區、台中市東區、台中市西屯區、高雄市岡山區。



李政宗表示，近期標的「非都不是沒有」，但都會區標的的確較多，未來將著力於推廣非都地區案件，以期縮短城鄉差距。（編輯：蘇志宗）1070910