野村：7新興市場國家面臨匯率危機風險

（中央社香港10日綜合外電報導）野村控股（Nomura Holdings Inc.）最新分析顯示，目前有7個新興經濟體面臨匯率風險，這些國家分別是斯里蘭卡、南非、阿根廷、巴基斯坦、埃及、土耳其和烏克蘭。



彭博報導，7個國家中5個已陷入匯率危機或接受國際貨幣基金（IMF）援助計畫中，只剩南非和巴基斯坦不在其中。



駐新加坡新興市場經濟學家蘇巴拉曼（Robert Subbaraman）在內的野村分析師也表示，另有8個風險最低國家是巴西、保加利亞、印尼、哈薩克、秘魯、菲律賓、俄羅斯和泰國。



野村分析師今天在報告中寫道：「這是重要的結果。值此投資人聚焦在新興市場之際，不要將所有新興市場混為一談，視為一個同質團體，達摩克利斯指數（Damocles）顯示，爆發全面危機風險很低的國家名單很長。」



野村的分析是根據一項稱為達摩克利斯的早期預警模型。野村建立這個模型，以辨識出30個新興經濟體的匯率危機，模型檢視外匯儲備、債務水準、利率及進口覆蓋率等影響因子。



所謂達摩克利斯指的是道德寓言中的達摩克利斯之劍（Sword of Damocles），意思是永遠存在的立即性危險。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070910