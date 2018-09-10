北市精華商辦標售 商仲：潛銷蠢動預期搶標

（中央社記者韋樞台北10日電）殯葬業龍頭龍巖擬出售台北市精華區商辦大樓，受託出售業務的信義全球表示，兩處標的底價合計新台幣32.4億元，由於標的地段佳，潛銷時頗受壽險業注目，預期出現搶標。



龍巖委託信義全球資產公司標售兩處精華商辦大樓，分別是太平洋商業大樓及台北金融中心大樓，信義全球今天舉行招商說明會，吸引多位投資人參與。



信義全球表示，受託標的太平洋商業大樓底價14.2億元，及台北金融中心大樓底價18.2億元，合計底價32.4億元。由於潛銷時已吸引超過10家壽產險與傳產業者關注，底價充分預留投資人利潤空間，標案在11月7日下午2時公開標售。



信義全球指出，太平洋商業大樓位於忠孝東路四段285號，標售樓層為3樓至5樓連續樓層，及16個坡道平面車位，建物面積約1490坪，拆算建物平均單價約91.6萬元，相較去年11月同棟樓成交的98.8萬元，約為93折；若以危老重建推估增加50%建物面積，及新建辦公樓租金每坪3500元估算，未來租金收益率上看4.88%，充分保留投資人獲利空間，也適合中堅企業的總部。



台北金融中心大樓SRC構造，為8年屋齡的純辦大樓，坐落敦化北路88號，由知名建築師姚仁喜設計，全棟均為金融保險業（銀行分行）使用，這次標售樓層為地面層1樓、2樓，及辦公室8樓、9樓及地下一樓，加上33個坡道平面車位，拆算建物每坪平均單價約116萬元，毛租金報酬率初估近2.6%，加上物業所有權集中機構投資人，前3大投資人持有近8成資產，管理穩定。



信義全球資產資深協理歐人彰表示，台北市核心區域A級辦公室租金偏低，根據城市土地學會與普華永道2018年亞太區房地產新興趨勢報告，2017年第2季亞太區A級辦公室淨有效租金，台北約為上海的62%、北京的52%、新加坡的81%，更約為香港的1/4，相較亞太與國際標準仍有上漲空間。



歐人彰指出，壽險、傳產、建商今年積極投入商用市場，紛紛買地擬開發商辦大樓。近兩年台北市松山區及大安區純辦大樓交易多為金融、傳產、壽險和科技業，顯現出純辦大樓深受投資人喜愛，下半年不動產標售案件越來越熱絡，預計將帶動一波投資熱潮。（編輯：蘇志宗）1070910