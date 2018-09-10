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全球金融市場動盪不安 金控業8月整體獲利近腰斬

發稿時間：2018/09/10 20:45

最新更新：2018/09/10 22:06

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（中央社記者田裕斌台北10日電）由於新興市場貨幣急貶衝擊全球金融市場，加上股息認列進入尾聲，整體金控業8月獲利明顯下滑，總共賺進259.24億元，比起7月的504億元，大幅衰退了48.57%。

其中，富邦金自結8月稅後純益新台幣45.48億元、累計1至8月稅後純益471.05億元、每股淨利(EPS)4.46元，雖然穩居金控獲利王寶座，但少了現金股利挹注，8月單月獲利月減達59.87%。

國泰金控也有相同困境，單月稅後純益51.4億元、月減54.4%、累計1至8月稅後純益524.2億元、EPS約4.01元，獲利排名僅次於富邦金，名列第二。

新光金控受到人民幣匯兌損失影響，加上提撥外匯價值變動準備金超過8億元，以及旗下新光人壽單月轉虧4.11億元，新光金自結8月稅後純益4700萬元、累計1至8月稅後純益215.28億元、EPS約1.93元，排名第三。

金控業8月獲利近乎腰斬，且9月台股至今已跌掉超過300點，分析師認為，美國總統川普大打關稅牌，強勢美元也重擊新興市場貨幣走勢，加上美國聯邦準備理事會(Fed)月底可能再度升息，都將讓9月金融市場動盪難免。

今年前7月金控每股獲利及排名依序為：富邦金、4.46元，國泰金、4.01元，新光金、1.93元，中信金、1.54元，兆豐金、1.54元，元大金、1.33元，玉山金、1.12元，第一金、1.05元，華南金、0.92元，台新金、0.89元，合庫金、0.87元，永豐金、0.66元，開發金、0.58元，日盛金、0.57元，國票金、0.52元。（編輯：陸倩瑤）1070910

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