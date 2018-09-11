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榮成陸子公司自A股撤件 加碼投資向前衝

發稿時間：2018/09/11 08:34

最新更新：2018/09/11 08:34

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（中央社記者韋樞台北11日電）工紙大廠榮成紙業坦承在大陸犯下三大誤判，讓子公司獲利大減，不得不從A股上市撤件。榮成表示，並未放棄大陸市場，反而加碼投資芯紙廠和紙器廠，繼續向前衝。

大陸禁止「洋垃圾」進口政策，對紙廠不分優劣一刀切，導致供應鏈原料成本結構劇烈失衡，過去榮成環科努力自我節制，減少進口回收紙量，使用最乾淨的回收紙的努力未收成效，結果今年上半年獲利最佳的紙業公司都是過去進口廢紙配額最多的公司。

這種配額制度影響原料成本結構的穩定性及業績波動，對於符合A股上市相關條件的要求具有不確定性；雖然榮成環科擁有先進技術和生產效率，但不敵進口廢紙配額的無法預測，所以榮成環科董事會決議主動撤件大陸A股上市案。

榮成坦誠犯下三大誤判，包括一、「認定進口回收紙是資源非垃圾」；二、在中央禁廢令一刀切之下，榮成環科的自我設限反而成了致命一擊，在配額制度下，外來的台商很難與當地大廠公平競爭。

誤判三則是「相信禁廢政策變動前已合法取得環保及各項審批的新建項目，可以免除政策變動風險」，造成湖北榮成2017年10月全新設立的廠房和環保造紙機未來獲得任何進口配額，只能用來生產低階產品。

榮成表示，榮成在大陸的三大紙廠，浙江平湖廠前3季獲進口廢紙配額20.92萬噸，江蘇無錫廠僅第3季獲2.96萬噸配額，湖北榮成廠至今配額掛零；這三大紙廠第4季的配額將於9月底遞件申請，預計進口量仍與今年前3季各季相彷。

榮成指出，在市場上衝鋒陷陣沒有悲觀的權利，榮成雖然有三大誤判，但榮成仍按原定投資計畫繼續設廠。包括湖北榮成第二期正建置年產30萬噸的芯紙廠，投資金額人民幣十餘億元，預計明年第3季投產，將增加產品組合及獲利能力。

另外榮成各以人民幣2億多元在湖北省荊州興建一座紙器廠已於今年7月初投產，武漢紙器廠預計明年上半年投產，兩座紙器廠各年產9600萬平方公尺的紙器，將提升湖北榮成的獲利。

至於湖北省在禁廢令下達前從未進口過廢紙，因此湖北榮成廠至今進口量仍掛零。榮成強調，雖然湖北省政府支持榮成公司，但榮成會繼續向中國大陸生態環境部申訴爭取進口配額。（編輯：張均懋）1070911

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