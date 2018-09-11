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人力銀行調查：3星座有望成為上司寵兒

發稿時間：2018/09/11 11:08

最新更新：2018/09/11 11:08

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）職場生存法則不只靠修練，天分也相當重要，1111人力銀行調查指出，雙子座、金牛座、天蠍座最用心於向上管理，深諳討好上司之道。

想要在職場上有光明前程，受到上司肯定絕對是關鍵，據1111人力銀行今天發布的「職場暗黑攻略調查」，有2成2的上班族會刻意討好上司，進一步交叉分析屬性，發現最懂向上管理之道的前3名星座依序為雙子座、金牛座、天蠍座。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，雙子座個性靈活，口才也好，頗能抓住上司心意適時誇讚；金牛座雖然溫吞，不過追求平實安穩的工作狀態，看似無害又默默耕耘，因此深得主管信任；天蠍座聰明敏銳，除了具備實力，懂得拿捏進退、體察上意，替自己博取好形象，因而讓上司好感度增加。

觀察上班族向上管理的方式，以「工作固定回報／贏得信任」居首、比重達6成2，「做苦工／默默付出」居次、占了4成9，「成就光芒留給上司」占了3成7、排名第3。

而上班族透過「建立私人情誼」、「幫主管保守秘密」、「幫做私人雜事」來爭取上司好感的比例也不在少數。

為了解職場中的暗黑鬥爭，1111人力銀行進行「職場暗黑攻略調查」，針對1111人力銀行求職會員進行隨機抽樣調查，調查時間為2018年8月27日至9月10日，隨機抽樣1073份，信心水準95%，正負誤差值2.99個百分點。（編輯：郭萍英）1070911

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