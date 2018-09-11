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東部石材輻射檢測 原能會：全數合格

發稿時間：2018/09/11 12:49

最新更新：2018/09/11 12:49

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（中央社記者朱則瑋台北11日電）原能會跟石材等相關公會合作，協助業者抽檢石材輻射含量，原能會今天表示，這次針對東部花崗石及大理石檢測169件，全數都沒有輻射安全顧慮。

隨著國人生活水準提升，不少民眾選擇以花崗岩等石材做為居家內部裝飾，不過，不少石材天然放射性核種含量可能會比一般建材高，因此，行政院原子能委員會去年開始跟「台北市石材商業同業公會」及「台灣區石礦製品工業同業公會」合作，希望透過上游管理，實地訪查國內花崗岩業者並進行輻射檢測。

原能會輻射偵測中心主任徐明德今天表示，石材可能來自世界各國，除了核電廠這種人工輻射來源，也有不少來自天然輻射，在特定國家特定地區難免輻射含量會比較高，假使要使用在居家住宅中，就需要好好管理檢測。

徐明德說，透過跟公會合作，把台灣分成北中南東四區，分區針對業者進行輻射檢測，今年8月16日花崗石及大理石總計檢測169件，結果皆符合法規規定，沒有輻射安全顧慮，未來還續持續跟更多業者合作協助檢測。

徐明德指出，其實就算石材輻射偏高，也不代表不能使用在建築材料上，可透過改變使用用途方式，像是把這些石材用在戶外裝潢、家具上，藉此降低輻射影響程度。（編輯：鄭雪文）1070911

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