迴避美國關稅 中國製造商將生產線轉往他國

（中央社北京11日綜合外電報導）為了迴避美國總統川普對中國產品課徵關稅，越來越多中國企業採取變通作法—將生產線轉往越南、塞爾維亞和墨西哥等國，商品就無須貼上「中國製造」標籤。



川普今夏對總值500億美元的中國商品課徵25%關稅，引發北京立即採取以牙還牙回應，全球前兩大經濟體從此陷入已持續數月的貿易大戰。



中國企業的公開披露文件顯示，製造自行車、輪胎、塑膠製品和紡織品等所有商品的中國製造商，正將生產線轉往海外，以免商品出口到美國和其他地方時須繳交較高關稅。



生產自行車零組件的深圳信隆健康產業發展公司，上月對投資人表明 ，該公司決定將生產線移往越南，就是考量到關稅問題。



信隆經營團隊指出，越南廠將「降低和避開」關稅衝擊；川普8月將課稅對象擴及電動自行車，且還計畫對自行車及其零組件開徵新關稅。



川普上週警告，鎖定新一批總值2000億美元中國輸美產品課徵的關稅，可能「非常快」就會實施。



美國貿易資料公司Panjiva的供應鏈專家羅傑斯（Christopher Rogers）表示：「新關稅無可避免會導致企業重新審視其全球供應鏈—短短一夜之間，業者的競爭力比過去下滑25%。」



中國的勞動和環保成本節節高漲，對業者逐漸失去吸引力，因此近年供應鏈早已開始遷離中國，轉往其他地區。



專家和業者表示，關稅問題讓前述趨勢火上加油。



中國商務部旗下智庫「中國世界貿易組織研究會」研究部主任崔凡表示：「中美貿易摩擦正加速全球價值鏈改變面貌的趨勢。」



崔凡指出：「勞力密集的組裝業務轉往海外，可能帶來失業問題，必須密切留意。」他還說，此轉移對美國的整體貿易逆差並無幫助。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070911