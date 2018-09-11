金金併非合意併購4條件 5金控6銀行符合

（中央社記者邱柏勝台北11日電）金管會今天公告金金併相關辦法修正案，非合意併購須符合資本充實、經營能力佳、有國際布局能力，以及企業社會責任良好等4條件。目前僅5金控、6銀行符合非合意併購條件。



5金控分別為中信金控、富邦金控、國泰金控、台新金控與玉山金控。6銀行則是中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行、玉山銀行以及上海商業銀行。



為推動民營金融機構整併，金管會今年7月25日舉行公聽會，彙整各方意見後，研提「金融控股公司投資管理辦法」，「銀行法第74條第4項規定解釋令」，以及金控或銀行投資金融機構相關令釋等與「金金併」相關的法規修正草案。



金管會銀行局副局長莊琇媛表示，相關修正草案公告刊登行政院公報，預告時間60日，最快11月底實施，金融業者最快可於12月送件申請。



本次修正草案明定「非合意併購」的申請人，應符合「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好」4項條件的具體審核標準。



首先，在資本充實方面，草案明定非合意併購的申請人取得「控制性持股」後，資本適足率超過法定標準，且雙重槓桿比率或投資限額為超過法定上限。



其次，在經營能力方面，最近3年度均無累積虧損，且最近3個月的合併報表稅前ROE及ROA平均數，不低於同業的前3分之2水準。



在國際布局發展能力方面，申請人應於3個以上的國家或地區設有營運據點，且其中1個營運據點經營業務超過5年。



最後，針對企業社會責任，申請人最近3年度公司治理評鑑均屬於前35%，並能提出深耕社會責任的具體事蹟。



在7月公聽會時的初步版本，原有6金控、7銀行有機會符合非合意併購的條件，但根據金管會今天公布修正草案版本，僅剩5金控、6銀行符合。



莊琇媛表示，根據公聽會上業者的反應，多數業者仍傾向合意併購，若屬於合意併購，就不需要符合上述4項條件。（編輯：黃國倫）1070911