阿里巴巴和俄羅斯3巨頭成立合資公司

（中央社海參崴11日綜合外電報導）中國電子商務巨擘阿里巴巴和俄羅斯科技集團Mail.ru今天宣布達成協議，將攜手成立估值約20億美元的合資公司，營運範圍涵蓋俄羅斯和其他前蘇聯國家。



俄羅斯在遠東地區城市海參崴（Vladivostok）主辦東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）之際，阿里巴巴、Mail.ru、俄羅斯主權基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）和俄國電信業者MegaFon共同宣布，締結「新的戰略夥伴關係」。



阿里巴巴和Mail.ru發表聲明指出，前述戰略夥伴關係會「整合俄羅斯的主要消費性網路和電子商務平台，在俄羅斯和獨立國協（CIS）成立主要的社群商務合資公司」。



新公司根據阿里巴巴既有平台命名，名稱為「俄羅斯全球速賣通」（AliExpress Russia）。



聲明指出，阿里巴巴將持有合資公司的48%股份，MegaFon為24%，Mail.ru持股15%，俄羅斯直接投資基金13%。聲明並未公布投資金額。



阿里巴巴早已透過旗下全球速賣通和天貓平台，成為俄羅斯電子商務市場的要角。



阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）在海參崴的記者會上表示：「我們希望這是一家俄羅斯企業。」他表示，阿里巴巴會提供「經驗和技術」。



資產包含俄羅斯最受歡迎社群網絡VK的Mail.ru，老闆是親克里姆林宮的俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）。（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070911