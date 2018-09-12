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劍麟新品加入量產 波蘭新廠明年第3季投產

發稿時間：2018/09/12 09:06

最新更新：2018/09/12 09:06

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）汽車零配件廠劍麟行人保護裝置和減震筒加入量產，此外，波蘭新廠可望在2019年第3季投產。

劍麟今年擴大汽車事業部業務和研發能力，拓展接單範圍觸角，其中兩款行人保護裝置和新款減震筒已逐步加入量產。

在產能布局，劍麟規劃在歐洲波蘭投資設立子公司，從事汽車安全零件相關產品製造銷售，波蘭新廠可望在明年第3季投入產能。

在汽車事業部，劍麟目前汽車事業部的營收比重已攀升到75%以上，兩大汽車零部件生產基地包括台灣南投、中國大陸湖州劍力產能優化並導入自動化設備及產品結構調整，可帶動公司毛利率與獲利。

觀察第3季，劍麟表示，第3季向來為傳統汽車暑休產業淡季，不過，受惠主要客戶備貨力道增溫、帶動整體營收展現成長。

劍麟今年以來雖有匯率波動因素及展家事業成長趨緩等因素干擾，劍麟持續深耕全球汽車安全零組件市場，每年隨著主要客戶生產需求調整產能配置及新產線，保持高水位訂單能見度及產能利用率。

劍麟自結8月合併營收新台幣3.97億元，較7月3.41億元成長16.5%，比去年同期3.86億元增加2.87%。累計今年前8月劍麟自結合併營收28.04億元，較去年同期的28.85億元微減2.8%。（編輯：郭萍英）1070912

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