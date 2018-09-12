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控美未遵守裁決 中擬促WTO批准制裁美

發稿時間：2018/09/12 11:26

最新更新：2018/09/12 11:26

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）中國預計下週要求世界貿易組織（WTO）批准對美國每年價值70億美元的商品施以制裁，理由是華府未遵守一項關於美國反傾銷稅爭議的裁決。

世貿今天表示，世貿爭端解決機構21日將召開特別會議，就這樁長達5年的貿易爭端發展進行討論。

這項消息引發各界擔心，這兩個全球最大經濟體間愈演愈烈的貿易戰恐進一步加劇，為歐美股市帶來壓力。

這起爭端始於2013年12月，中國對華府評估出口是否以不公平的低價「傾銷」進入美國市場的方式提出質疑，因而向世貿申訴。

中國指控美國持續採用「歸零」（zeroing）算法，來比較進口價格與美國正常價格，以決定掠奪性定價，違反世貿仲裁。

世貿專家小組2016年10月裁定中國勝訴，包括美國以「歸零」算法計算傾銷數額的方式。

一再吞敗的美國去年6月表示，將在「合理」的時間範圍內落實專家小組建議。

世貿爭端解決機構今年1月裁定，美國必須在8月22日前修正作法，以符合2016年的裁決結果。

根據世貿規範，假如雙方未在WTO裁定的截止日後20天內達成令人滿意賠償協議的情況下，原告可要求批准實施制裁。

文件說：「根據對當前可用數據的分析，每年的無效或減值總額約為70.43億美元。」

「中國將使用最新的可用數據，每年更新暫停減讓或其他債務款項的資料。」

儘管如此，華府仍有權反對任何制裁決議，為恐得花上數月時間解決的冗長仲裁程序鋪路。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070912

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