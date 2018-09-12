不動產交易 桃園中壢為去年全台最熱區域

（中央社記者游凱翔台北12日電）內政部今天公布近3年不動產實價登錄統計情形，去年各鄉鎮地區建物交易面積第一名為桃園中壢，為最熱絡區域；去年台北市35.2%的建物交易，屬於屋齡30年以上的老屋交易。



為促進不動產交易資訊透明化，內政部自民國101年8月起推動實價登錄制度，提供開放資料供民眾免費下載使用，包括不動產買賣案件的建物交易棟數、交易面積、建物型態、屋齡及交易總價等資訊，均對外公開。



內政部今天召開記者會，地政司副司長王成機表示，根據統計，去年建物交易棟數，7成以上集中於6都；各鄉鎮地區交易面積前3名，依序為桃園市中壢區、台中市西屯區及桃園市桃園區，為全台交易最熱絡區域，原因應該與人口成長、工商發展有關。



王成機指出，若以平均每棟交易面積分析，去年苗栗縣58.87坪最高，其次雲林縣58.59坪，彰化縣、嘉義市及新竹縣亦有50坪以上；6都中，以台南市49.14坪最高，新北市與台北市均不滿40坪。



若以建物交易型態分類，雙北、桃園、台中、高雄、新竹縣市以「住宅大樓」為主要交易標的；金門縣、基隆市則是「公寓」為主；台南市及其他縣市「透天厝」為交易大宗。



若以屋齡區分，金門縣、新竹縣市的建物交易主要是未滿10年的新屋；去年台北市35.2%的建物交易，屬於屋齡30年以上的老屋交易。



王成機進一步表示，若以交易總價及單價分析，不含車位的交易總價中位數前3名為台北市新台幣1380萬元、新北市900萬元、新竹市800萬元；交易中位數以台北市每坪56.1萬元最高、新北市每坪31.9萬元，其餘各縣市均在每坪20萬元以下。（編輯：張良知）1070912