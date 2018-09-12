投資高雄再傳捷報 台郡百億在和發園區擴新廠

（中央社記者王淑芬高雄12日電）以生產軟式印刷板為主的台郡科技今天與高雄市政府簽約，將投資105億元在和發產業園區擴建新廠，台郡科技董事長鄭明智表示，5年內可創造2500個就業機會。



台郡科技董事長鄭明智還發下豪語，未來台郡要在毫米波產業上佔一席地位。



高雄市代理市長許立明與鄭明智在市府簽約，台郡購置6公頃的和發產業園區土地擴新廠，高雄市議長康裕成、立委黃昭順、宜蘭縣代理縣長陳金德都出席觀禮。



台郡配合新廠擴建，購置和發園區土地6公頃，投資約新台幣105億元。鄭明智指出，已跨足5G通訊業並有毫米波的營收，他發下豪語，未來台郡會在毫米波產業上拿下第一名；也會打造優質的就業環境，吸引人才到高雄，有助於人口移入高雄市。



聽到業者要打造優質員工宿舍及就業環境，吸引人才移入，許立明表示歡迎。



他說，很期高科技業者到高雄投資，有助於扭轉高雄重工業城市的宿命。許立明說，近來很多台商打算返國投資，卻有土地取得的問題，他說吸引投資是要中央和地方政府合作，在水電和土地供給上給予協助。



他表示，高雄市除了和發之外，報編中的仁武產業園區、橋頭科技園區、南星計畫區及亞洲新灣區等約有1200公頃的投資土地。



許立明指出，1200公頃的土地厚植高雄未來50年發展及提升國際競爭力的經濟實力，有助於扭轉高雄市重工業的產業型態。除了科技產業發展，他說金融服務業者近來爭先恐後南下高雄搶灘，都是看好高雄未來發展的潛力。



經發局長李怡德表示，正積極報編仁武產業園區，籌設橋頭科學園區，鎖定電子、航太科技、AI晶片等高科技產業，加速產業轉型升級。



和發產業園區目前已有52家廠商登記進駐，申請購地面積41公頃。（編輯：陳俊碩）1070912