紅火案後失戰場 辜仲諒投身公益體育重塑形象

（中央社記者田裕斌台北12日電）中國信託慈善基金會董事長辜仲諒原本是金融圈的天之驕子，卻因為紅火案幾乎註定難再擔任金融業董事長，近年來他轉念做公益，對台灣的棒球運動也著力甚深。



因為紅火案，辜仲諒不但丟了中信金控的大位，還一度避走日本，直至2008年才以污點證人的身分回台，在超過8年的訴訟期間，辜仲諒退出中信金檯面上的所有事務，僅擔任中國信託慈善基金會董事長，在有案在身的情況下，即使最後如願無罪，也很難浮出檯面重掌大權。



失去了金融舞台的辜仲諒，近年來可說是潛心公益，不但在中信金每年舉辦的「點燃生命之火」活動中事必躬親，也相當重視台灣兒少教育，這從2015年起推動的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」就可窺見端倪，如今全台已有26個築夢基地，偏鄉弱勢孩童因為這項計畫改善學習環境與家庭生活。



除了公益活動之外，辜仲諒也重拾兒時記憶，致力於台灣的棒球運動上，贊助中信兄弟職棒隊，今年更入主棒協，在亞運期間協調職棒隊支援，讓過去幾年中華職棒與棒協在國際賽事的恩怨破冰。



也由於辜仲諒從小就懷抱著棒球夢，中信金除了擁有職棒隊，旗下還有台灣人壽成棒隊、贊助黑豹旗青棒賽、舉辦中信盃少棒賽及認養偏遠國小棒球隊等，堪稱對棒球運動著力最深的金融業者，辜仲諒也算是台灣棒壇最具影響力的「大咖」。（編輯：蘇志宗）1070912