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新台幣升轉貶 出口商拋匯賣壓消化殆盡

發稿時間：2018/09/12 18:29

最新更新：2018/09/12 18:29

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（中央社記者邱柏勝台北12日電）美元指數盤整偏弱，今天新台幣早盤小幅走揚，但隨著出口商拋匯賣壓逐漸消化，以及外資持續匯出，午盤後新台幣由升轉貶，終場以30.825元兌1美元作收，貶值1.1分。

台北與元太外匯經紀公司總成交量11.14億美元。外匯交易員指出，貿易戰陰影揮之不去，今天亞洲與新興市場貨幣股匯皆疲，不過由於美元指數也缺乏上攻力道，導致台北匯市缺乏牽引力道，因此新台幣續呈區間震盪走勢。

外匯交易員說，新台幣早盤走揚，主要是因為出口商持續拋匯，但午盤過後外資匯出力道增溫，出口商拋匯賣壓被消化完畢，因此新台幣匯價缺乏支撐，終場轉貶1.1分作收。

展望後市，匯銀人士指出，在貿易戰陰霾未散、新興市場貨幣危機尚未解除前，美元依舊維持強勢。不過，觀察美元指數，一直無法突破96大關，「主要因素在於，市場缺乏更強烈的美元需求」，因此新台幣雖然看貶，但只會「緩貶」，要看到31元價位出現，恐沒那麼容易。

外匯交易員說，目前投資人與民眾手上的美元「頭寸」都蠻多的，去年美元弱勢，許多投資人與民眾早已「逢低買進」美元商品，今年雖然美元轉強，但市場對於美元的需求有限，難以為美元持續上攻增添柴火。

從金管會昨天公布外幣保單的銷售情況，也可以看到一些跡象。根據統計，截至今年7月底，美元保單新契約保費收入為114.44億美元，雖較去年同期成長40%，但增幅其實逐月遞減，顯見隨著美元轉強，美元保單的買氣也下滑，反而是人民幣保單新契約保費收入年增近9倍，對此外匯交易員認為，應與人民幣貶值有關。

新台幣兌美元今天開盤價為30.827元，最高30.802元、最低30.830元，尾盤收30.825元，貶值1.1分。（編輯：楊凱翔）1070912

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