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台灣精品前進東博會 貼心智慧解決方案吸睛

發稿時間：2018/09/12 20:20

最新更新：2018/09/12 20:20

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）台灣精品連續7年參與中國東盟博覽會，外貿協會今年帶領17家台灣精品廠商展出60件產品，各項智慧解決方案不僅創新，貼心設計更吸睛。

東博會是中國與東協10國最大商品貿易與投資合作盛會，今年共使用6600攤位，今天由中國大陸國務院副總理韓正宣布開幕，柬埔寨、坦尚尼亞、泰國、緬甸、寮國、越南、新加坡等國政要與商會代表皆出席開幕儀式。

中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙接受當地媒體訪問表示，今年活動以創新升級、資訊化、智慧化為主軸，正巧與台灣精品核心價值呼應，台灣精品今年參展產品以人為中心，提供智慧科技解決方案。

參展產品包括勝得棻睡眠撲滿、宏碁三合一遠距互動寵物攝影機、明基電通智能掛燈等，都是與日常生活息息相關的產品。

外貿協會表示，廣西博覽局副局長楊雁雁參觀時則是對瀚荃推出的尿溼感知器印象深刻，稱讚台灣精品「高端創新」，也期望更多台灣精品落腳廣西。全國工商聯黨組書記常務副主席徐樂江與小米執行長雷軍參觀台灣精品展區時，則對紙綸紙相機、華碩超薄筆電等創新台灣精品最感興趣。

華碩、宏碁、微星等知名大廠也展出多項電競產品，搶搭全球電競熱潮。外貿協會並在會中為廠商安排採購洽談、媒體專訪等活動，積極爭取曝光，協助廠商拓展中國華南、西南經濟區市場商機。

根據外貿協會提供資料，廣西與台灣雙邊貿易額去年達121.4億人民幣，年增30%，台灣對廣西出口成長32%，廣西對台灣出口則成長20%，內需市場商機值得期待。外貿協會11月也將率領台灣精品廠商前進中國國際高新技術成果交易會。（編輯：楊凱翔）1070912

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